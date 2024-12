LG dévoile sa nouvelle gamme QNED 2025 : technologie sans fil sans délai et jusqu’à 100 pouces

Bien en amont du CES 2025, une partie de la nouvelle gamme de téléviseurs QNED evo 2025 de LG Electronics vient d’être officiellement dévoilée. Elle intègre des innovations majeures, notamment une technologie d’affichage sans fil, sans délai, des capacités d’IA renforcées, une nouvelle télécommande et des modèles jusqu’à 100 pouces en diagonale.

Alors que le CES 2025 n’ouvre ses portes qu’à partir du 7 janvier prochain, LG a déjà commencé à annoncer quelques points très intéressants sur ces nouvelles gammes de téléviseurs 2025. Alors qu’on attend toutes les informations sur les fameuses séries C5 et G5, entre autres de la marque, c’est sur la série de TV QNED que LG a choisi de communiquer en amont du salon.

Pour ses nouveaux téléviseurs LCD avec un rétroéclairage Mini-LED, la société sud-coréenne indique avoir abandonné les points quantiques au profit d’une nouvelle technologie propriétaire baptisée « Dynamic QNED Color Solution ». Selon la marque, cette solution permet d’obtenir des couleurs plus pures et réalistes directement depuis le rétroéclairage. L’ensemble de la gamme 2025 a d’ailleurs reçu la certification Intertek pour son volume colorimétrique, attestant de sa capacité à reproduire fidèlement les couleurs sans distorsion.

Le sans-fil fait son entrée sur les QNED

L’année dernière, LG proposait la série M4 qui était dotée d’une dalle OLED, exactement la même que la série G4, mais qui communiquait sans fil avec un boîtier externe pour les connectiques pouvant ainsi plus harmonieusement s’accrocher au mur.

Cette année, LG propose le même principe, mais avec son modèle phare LCD QNED9M. Ce dernier intègre la technologie True Wireless 4K, donc auparavant réservée à la série OLED evo. Elle permet de diffuser du contenu 4K sans fil avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, sans compromis sur la qualité d’image ni latence. Le système repose aussi sur le boîtier Zero Connect externe qui transmet les signaux audio et vidéo, ne nécessitant qu’un simple câble d’alimentation pour le téléviseur.

Intelligence artificielle, personnalisation poussée et une nouvelle télécommande

Le processeur α8 AI équipant les modèles 2025 offre des performances d’IA améliorées de 70% par rapport à la génération précédente. Ses capacités incluent :

Une mise à l’échelle plus sophistiquée

Une analyse des intentions du réalisateur pour ajuster le bruit d’image

Un traitement optimisé des visages, objets et textes

Une conversion audio 2 canaux vers 9.1.2 canaux virtuels

LG annonce l’arrivée d’une nouvelle télécommande AI Magic Remote. Après plusieurs années de bons et loyaux services, cet accessoire semble vouloir changer de forme et propose de nouvelles fonctionnalités.

Il y a encore peu de détails, mais LG indique qu’elle dispose d’un bouton IA dédié permettant d’analyser les préférences de visionnage et de formuler des recommandations personnalisées. Le système exploite un modèle de langage naturel pour des recherches contextualisées.

Des TV LG QNED jusqu’à 100 pouces en diagonale

Pour répondre à la demande croissante de grands écrans premium, mais aussi pour ne pas se laisser distancer par la concurrence avec leurs grands, très grands téléviseurs de 100, 110 et 115 pouces dont Hisense et TCL et bientôt Samsung, LG élargit sa gamme QNED avec des tailles allant de 40 à 100 pouces. En outre, comme sur tous les téléviseurs et vidéoprojecteurs de la marque, on peut compter sur l’intégration du système d’exploitation webOS 25 avec la garantie de cinq années de mises à jour via le programme webOS Re:New.

Les nouveaux modèles seront présentés en détail lors du CES 2025 qui débutera le 6 janvier. Les prix et la disponibilité précise des différents modèles seront communiqués ultérieurement.