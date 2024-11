La série de TV LG G5 supportera la fréquence de 165 Hz

Les premières certifications du prochain téléviseur haut de gamme LG G5 OLED viennent de révéler une amélioration significative des performances d’affichage, notamment avec l’introduction d’une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz en Ultra HD.

Le constructeur coréen prépare l’arrivée de ses nouvelles gammes de téléviseurs OLED pour 2025. Elles seront officiellement dévoilées lors du prochain salon du CES de Las Vegas, qui ouvrira ses portes à partir du 7 janvier. Nous serons sur place pour couvrir l’évènement.

Or, une fuite vient de révéler une caractéristique notable pour la série G5 qui vient succéder à la série G4. En effet, des documents de certification indiquent que la version 65 pouces du G5 proposera une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, dépassant les 144 Hz du modèle actuel. En outre, on apprend également que ce téléviseur propose un score ClearMR de 10 000 points, représentant une progression par rapport aux 9 000 points obtenus par les versions 2024.

Certification VESA ClearMR

Rappelons que la certification ClearMR correspond au niveau de la netteté des images en mouvement, en relation donc avec la fréquence de rafraîchissement.

Série G5 avec la technologie MLA mais pas la série C5

Les TV de la série LG G5 conserveront la technologie MLA OLED, associée au filtre antireflet Meta, garantissant une qualité d’image optimale et une luminosité boostée. La dalle White-OLED fabriquée par LG Display pourrait proposer une luminosité maximale de 4000 cd/m² (sur de très petites zones). La gamme se déclinera notamment en plusieurs formats, notamment en 55 et 65 pouces. Une version de 77 pouces devrait également être proposée.

LG proposera également la nouvelle série de TV C5 qui viendra succéder aux C4 de 2024 et positionnée comme alternative plus abordable au G5. Les spécifications exactes du C5, notamment sa fréquence de rafraîchissement, n’ont pas encore été dévoilées. Toutefois, il semblerait que, comme la série C4, cette série C5 ne profitera pas de la technologie MLA. En outre, elle pourrait également être « limitée » à 144 Hz. Les deux modèles ont déjà reçu leurs certifications pour le marché sud-coréen.

Les premières images des TV C5 et G5

La base de données IMEET indique que les téléviseurs seront commercialisés sous différentes références selon les marchés. Pour la Corée, le G5 65 pouces portera la référence OLED65G5KNA, tandis que la version 55 pouces sera identifiée comme OLED55G5KNA. Le C5 suivra une nomenclature similaire avec les références OLED65C5SNA et OLED55C5SNA.

Cette base contient également les toutes premières images des nouveaux téléviseurs C5 et G5. On peut notamment y voir que les changements de design sont minimes. Ainsi, la série C5 aurait toujours un pied central incliné vers l’avant.

TV LG C5

Le téléviseur de la série G5, quant à lui, serait proposé avec un pied central (certainement en option), comme certaines versions du G4 (disponible uniquement sur le site de la marque), bien qu’on sache que cette série est faite pour être accrochée au mur puisque la marque fournit un support mural à cet effet. Les photos montrent également un traitement antireflet beaucoup plus performant sur la série G5 que sur la C5.

TV LG G5