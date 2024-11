CES 2025 : que faut-il attendre des futurs TV haut de gamme Samsung, LG et Panasonic ?

La course à la luminosité et aux grandes diagonales s’intensifie dans l’industrie des téléviseurs haut de gamme. LG et Samsung préparent leurs nouvelles gammes OLED 2025 avec des performances inédites, tandis que Samsung enrichit également son catalogue de téléviseurs géants. Panasonic aussi nous promet de belles choses autour de sa nouvelle série haut de gamme… Voici ce qui nous attend pour le CES 2025.

CES 2025

Le prochain salon du Consumer Electronic Show de Las Vegas ouvrira officiellement ses portes le 7 janvier 2025. Une nouvelle fois, ce sera l’occasion pour les différentes marques d’électronique grand public de montrer leur savoir-faire et d’exposer les futurs modèles de TV au monde entier. Ainsi, après une session 2024 intéressante, l’année 2025 s’annonce également riche en nouveautés.

Les deux constructeurs coréens LG et Samsung s’apprêtent à franchir un nouveau palier technique avec leurs dalles OLED. LG Electronics introduira sa série G5 équipée d’un nouveau panneau White OLED MLA fabriquée par LG Display avec la technologie Meta 3.0, capable d’atteindre une luminosité maximale de 4 000 cd/m² (sur de petites zones de 3%).

Source : LG Display

Cette amélioration représenterait une augmentation de 30% par rapport à la génération précédente. Ce chiffre de 4000 cd/m² est un peu de la poudre aux yeux car, comme précisé, les zones concernées sont très petites et surtout avec le mode le plus lumineux activé qui ne rend pas du tout grâce aux couleurs. En outre, il ne correspond pas aux normes de mesure lorsqu’on réalise un test. En effet, rappelons que lors de notre essai du TV LG G4, nous avons mesuré 1618 cd/m² sur une mire occupant 10% de la surface de l’écran en mode Filmmaker, le meilleur pour un rendu « Cinéma ».

Ce qu’il faut prendre en compte, comme bien souvent, c’est la progression annoncée. Dans des conditions réelles de test avec une colorimétrie optimale, on pourrait donc s’attendre à un pic de luminosité légèrement supérieur à 2000 cd/m² (mire à 10%).

Source : LG Display

Samsung n’est pas en reste avec sa série S95F. Cette dernière viendrait succéder à la série S95D et serait dotée d’une dalle QD-OLED de quatrième génération fabriquée par Samsung Display. Elle vise également une luminosité maximale de 4 000 cd/m², marquant là aussi une évolution significative des performances. Une nouvelle fois, retenez que ces mesures sont réalisées sur une mire de 3% par rapport à la totalité de la surface de l’écran, ce qui correspond à une petite zone lumineuse sur un fond sombre et avec le mode le plus lumineux. Lors de notre test, le téléviseur de la série S95D a été mesuré à 1671 cd/m² pour une mire de 10%, là aussi en mode Filmmaker.

Source : Samsung Display

Stratégie différenciée pour le 83 pouces de Samsung

Samsung adopterait une approche particulière pour sa gamme S95F en 83 pouces. Comme évoqué précédemment, la marque proposerait deux versions distinctes : l’une équipée d’une dalle QD-OLED (ayant pour référence FAT) et l’autre d’une dalle White OLED MLA (porteuse de la référence FAE). Cette stratégie répondrait à des contraintes de production et de distribution régionale. Les marchés américain et sud-coréen recevraient la version QD-OLED, tandis que l’Europe se verra attribuer la version White OLED MLA. À confirmer.

Samsung aura aussi des TV XXL

Face à une concurrence chinoise de plus en plus pressante, notamment TCL qui l’a dépassé sur le segment des téléviseurs de plus de 80 pouces, Samsung réagirait en préparant une offensive sur les très grandes diagonales.

Bleu foncé : Samsung, Bleu clair : LG, Rose : TCL, Marron : Hisense, Gris : Skyworth // Source : OMDIA

Le catalogue 2025 intégrerait ainsi trois nouveaux modèles : un Crystal UHD de 100 pouces utilisant une dalle BOE, un téléviseur Mini LED de 110 pouces également équipé d’une dalle BOE, et un autre modèle Mini LED de 115 pouces cette fois doté d’une dalle CSOT. Ce dernier viendrait concurrencer la série TCL X955.

Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Enfin, notez que Panasonic sera également présent au CES 2025. Nous n’avons pas d’information sur les séries qui y seront dévoilées, mais selon un représentant de la marque, celle-ci aura : « de très belles histoires à raconter » autour de son modèle haut de gamme remplaçant de l’excellent Z95A dont vous pouvez lire notre test complet.

Panasonic TV-65Z95A // Source : Sylvain Pichot – Frandroid

Rendez-vous début janvier pour confirmer ces rumeurs. Nous serons sur place, à Las Vegas, pour vous donner toutes les informations disponibles et les indiscrétions sur les TV Samsung, LG, Panasonic et les autres marques.