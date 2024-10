Bientôt des TV de plus de 100 pouces chez Samsung ?

Le géant sud-coréen de l’électronique, Samsung, prévoit de faire son entrée sur le marché des téléviseurs LCD de plus de 100 pouces en 2025. La réponse aux fabricants chinois qui dominent actuellement ce segment.

Samsung, longtemps leader incontesté du marché des téléviseurs de grande taille, a récemment perdu sa position dominante sur le segment des écrans de plus de 80 pouces. Au deuxième trimestre 2024, le fabricant chinois TCL a réussi à détrôner Samsung, marquant un tournant significatif dans l’industrie. Cette évolution du marché a poussé le géant sud-coréen à revoir sa stratégie pour reconquérir sa position de leader.

Bleu foncé : Samsung, Bleu clair : LG, Rose : TCL, Marron : Hisense, Gris : Skyworth // Source : OMDIA

Selon le média sud-coréen etnews, Samsung envisage de lancer plusieurs modèles de téléviseurs LCD aux dimensions impressionnantes. Les tailles évoquées sont de 100, 110 et 115 pouces, plaçant ainsi l’entreprise en concurrence directe avec les offres existantes des fabricants chinois comme TCL et Hisense. TCL, par exemple, commercialise déjà des téléviseurs LCD de 98 pouces et des modèles Mini-LED de 115 pouces. Hisense, de son côté, a lancé un téléviseur LCD de 100 pouces et vient de débuter la commercialisation mondiale d’un modèle Mini-LED de 110 pouces.

N’oublions pas non plus Xiaomi qui a récemment présenté un modèle QLED d’une diagonale de 100 pouces.

Xiaomi TV Max 100 2025 // Source : Yazid Amer pour Frandroid

Une gamme diversifiée pour répondre aux attentes

Samsung prévoirait de proposer ces nouveaux modèles dans différentes gammes de prix, allant du haut de gamme au plus abordable. L’idée est de répondre aux diverses attentes des consommateurs tout en maintenant l’image de marque premium de l’entreprise.

Pour la production de ces écrans géants, Samsung devra s’appuyer sur des partenariats externes. En effet, Samsung Display, la filiale de l’entreprise spécialisée dans la production de dalles, ne fabrique plus de panneaux LCD pour téléviseurs. Des collaborations avec TCL CSOT pour les dalles de 115 pouces et BOE pour les modèles de 100 et 110 pouces sont donc envisagées.

Pour aller plus loin

Chaînes de fabrication des TV et vidéoprojecteurs : on a vu les usines Hisense

Le segment des téléviseurs de très grande taille connaît une croissance rapide, stimulée par la demande des consommateurs pour des expériences de visionnage toujours plus immersives. Les fabricants chinois ont été les premiers à capitaliser sur cette tendance, proposant des modèles de plus de 100 pouces à des prix compétitifs.