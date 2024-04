À 25000 €, ce téléviseur est une véritable dinguerie

TCL a détaillé les caractéristiques de son 115X955 Max, un téléviseur de 115 pouces (!!) déjà exposé au CES 2024.

TCL l’avait affiché aux yeux de tout le monde lors du CES 2024 en janvier dernier… la marque donne désormais tous les détails de son 115X955 Max aux côtés des C89B, P755, C655 et C655 Pro.

Un écran de 115 pouces !

Nous avons à présent tous les détails techniques du modèle 115X955 Max. Ce téléviseur propose ainsi une diagonale de 115 pouces, soit presque 3 mètres ! Il utilise une dalle LCD avec un panneau de Quantum Dots et un système de rétroéclairage Mini-LED (6e génération) comptant plus de 20 000 zones. À titre de comparaison, nous avions brièvement testé le 85 pouces et le 98 pouces de cette série qui comptent 5 184 zones exactement.

Le pic de luminosité annoncé pour le modèle 115X955 Max est de 5000 cd/m², sous certaines conditions. Sinon, pour les usages classiques, la luminosité maximale est plutôt de l’ordre de 2000 cd/m².

En outre, toujours pour ce téléviseur géant, on peut compter sur une dalle supportant la fréquence de 144 Hz (comme sur tous les nouveaux modèles de la marque) afin de satisfaire les joueurs les plus exigeants équipés d’un PC Gaming avec une (ou plusieurs) carte(s) graphique(s) idoines. Bien entendu, les technologies d’optimisation pour les jeux telles que le VRR (Variable Refresh Rate) ou l’ALLM (Auto Low Latency Mode) ainsi que le support du FreeSync Premium Pro sont de mise via les entrées HDMI 2.1.

Comme tous les téléviseurs TCL 2024 et précédents, ce modèle est animé par Google TV. Notez par ailleurs que ce téléviseur propose la version 3.0 de la Game bar (Game Master Pro) pour disposer de réglages immédiatement accessibles ainsi que des informations visuelles sur les signaux vidéo ainsi que leurs fréquences. Par rapport à la version 2.0, l’apparence graphique est plus moderne avec la possibilité d’activer 3 ou 4 points de mire et d’afficher le menu de manière totalement opaque, semi-transparente ou de le minimiser dans un coin de l’écran.

Pour les films et les séries, on peut compter sur la compatibilité avec les formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ et IMAX Enhanced satisfaisant à toutes les plateformes de streaming et les disques Blu-ray. Le format Dolby Vision Gaming est également supporté.

Pour la partie audio, il y a un système Onkyo 6.2.2 canaux avec 8×10 watts et 2×20 watts (woofers) supportant les formats Dolby Atmos et DTS Virtual:X.

Si vous souhaitez préparer le terrain pour accueillir ce téléviseur d’exception dans votre salon, prévoyez qu’il mesure un peu plus de 2,5 m de large et 1,5 m de haut pour un peu moins de 45 cm de profondeur, avec ses deux pieds. Comptez sur un poids d’un tout petit peu moins de 100 kg, donc une nécessité d’une base solide pour le soutenir, bien qu’il puisse aussi être accroché au mur.

Le téléviseur TCL 115X955 Max est disponible pour un prix de 25 000 euros environ.