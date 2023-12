On a vu (et mesuré) le TCL 85X955 : le téléviseur le plus lumineux du marché ?

Pendant un événement exceptionnel organisé en Pologne, nous avons pu tester les derniers téléviseurs haut de gamme de la marque TCL, à savoir la série X955 avec des diagonales de 85 ou 98 pouces. Ces modèles proposent des images de très grande taille avec une luminosité impressionnante annoncée à 5000 cd/m² ! Mais que valent-ils dans la réalité ? Voici notre verdict.

La série de téléviseurs TCL X955 a été officialisée lors du dernier salon IFA 2023 qui s’est déroulé à Berlin, début septembre. Composée d’un modèle de 85 pouces de diagonale, d’un autre de 98 pouces et d’un gigantesque 115 pouces à venir, cette série représente le haut de gamme du fabricant avec une dalle QD-MiniLED capable d’afficher une définition Ultra HD. Nous avons été conviés à tester les deux premiers lors d’un événement organisé en Pologne.

Officiellement, ils sont dotés de 5184 zones de rétroéclairage et capables d’offrir un pic de luminosité record de 5000 cd/m². Voici les mesures que nous avons pu réaliser sur place.

TCL nous a laissés prendre en main les téléviseurs de la série X955 avec, sur place, les modèles de 98 et de 85 pouces. Nous avons pu les tester pendant seulement quelques heures, ce qui nous a permis de réaliser plusieurs mesures, mais qui sont à prendre avec précaution, car les firmwares ne semblaient pas totalement définitifs et la marque peut proposer des optimisations, dans certaines proportions. Il ne nous a pas été possible de réaliser des tests aussi poussés qu’avec les modèles de téléviseurs que nous testons habituellement, car, pour ces derniers, nous passons plusieurs jours avec afin de conforter les mesures, d’apprécier différentes sources, d’y brancher des consoles de jeux et de réaliser quelques réglages, le cas échéant. Cependant, cela permet d’avoir un premier aperçu des possibilités de cette série X955. Rappelons que la marque annonce un pic de luminosité record de 5000 cd/m². Nous allons voir si cela se vérifier et, si oui, dans quelles conditions.

Mettons tout de suite fin à ce suspense haletant. En effet, en mode Film qui permet d’obtenir, sur le papier, les meilleurs résultats pour un rendu aussi « cinéma » que possible, nous avons pu mesurer un pic de luminosité de 2523 cd/m² comme on peut le voir sur le graphique suivant. Nous sommes donc loin des 5000 cd/m² mis en avant par la marque même si celle-ci tempère ses propos en signalant que cela est réalisable sous certaines conditions. Notez également que les courbes de référence, en jaune, ne sont pas suivies à la perfection comme sur d’autres modèles, même si cela reste acceptable.

Effectivement, nous avons trouvé les fameuses conditions idéales en réalisant différentes mesures, selon des tailles de mires distinctes. Rappelons que la norme veut que les mesures d’un pic de luminosité soient réalisées sur une mire blanche occupant 10 % de la surface de l’écran. C’est dans ces conditions que nous avons pu obtenir les 2523 cd/m². Mais, comme le montre le graphique qui suit, les 5000 cd/m² ont bien été atteints avec une mire occupant 5 % de la surface de l’écran. On peut voir que pour les autres tailles de mire, la luminosité est nettement moins importante.

Exceptionnellement, TCL a pu nous montrer le téléviseur 85X955 uniquement avec son système de rétroéclairage. Sur la photo ci-dessous, on peut voir l’image originale en bas à gauche et ce que cela donne en matière de rétroéclairage. Rappelons que ce modèle, comme la version 98 pouces, comprend 5184 zones permettant de gérer les différentes parties de l’image et d’atténuer les effets de blooming qui sont toujours un peu présents de ce que nous avons pu constater, mais effectivement, très limités.

Encore plus exceptionnel : la marque a bien voulu enlever la coque arrière du téléviseur, dévoilant toute la partie électronique de celui-ci. On peut y voir les haut-parleurs du bas ainsi que ceux qui sont placés latéralement et ceux qui sont installés sur la partie supérieure pour les effets de plafond Dolby Atmos, comme sur la série Panasonic MZ2000E, mais en nettement moins épais ici. La carte de gestion du système de rétroéclairage est également visible, ainsi que celle qui contient les chipsets de traitement d’image se terminant par les connectiques. Pour être parfaitement précis, une autre carte était posée juste à côté, dévoilant le chipset, ce qui fait qu’on peut voir deux cartes similaires, sur la gauche de la photo. Dans la réalité, il n’y a qu’une seule carte.

Sur le téléviseur, nous avons pu observer la structure des sous-pixels. Il s’agit bien d’une dalle QD-MiniLED comme on peut le voir sur les photos prises à l’aide d’un microscope.

Pour en revenir aux mesures, nous avons relevé un taux de contraste particulièrement élevé sur le TCL 85X955, de 3661:1 en désactivant les traitements d’optimisation du contraste et de gestion de luminosité, ce que nous faisons toujours lors de nos tests habituellement pour obtenir le contraste « natif ». Pour toutes les autres mesures, nous avons réinitialisé le mode d’image Film et nous n’avons rien modifié dans les réglages, appliquant ceux proposés par défaut par le constructeur afin que l’on puisse se rendre compte de ce que l’utilisateur final pourra avoir devant les yeux lorsqu’il installera le téléviseur chez lui, sans calibrage préalable.

Dans ces conditions, avec des mires SDR, nous avons mesuré un gamma moyen de 2,3 avec un suivi très satisfaisant pour les valeurs de gris les plus faibles, mais un décrochage pour les plus hautes. La température des couleurs est satisfaisante puisque nous l’avons mesuré à 6333 K avec une légère dérive pour le bleu et le rouge.

Le téléviseur propose des couleurs plutôt fidèles en mode Film SDR puisque nous avons pu relever un Delta E moyen de 1,67, ce qui est inférieur au seuil de 3, en dessous duquel l’œil humain n’arrive plus à faire la différence entre la couleur demandée et celle qui est affichée à l’écran.

Le gamut moyen est de 99,1 %, ce qui est excellent et permet ainsi de couvrir la quasi-totalité des couleurs proposées par l’espace colorimétrique standard rec709.

Avec des mires HDR, là aussi, la fidélité des couleurs est très satisfaisante, étant donné que nous avons mesuré un Delta E moyen de 1,23.

Enfin, concernant la couverture des espaces colorimétriques, pour le DCI-P3, nous avons obtenu 96,57 % et 74,61 % pour le BT2020, ce qui est excellent, pour un téléviseur utilisant la technologie LCD. Rappelons que seuls des modèles embarquant une dalle QD-OLED peuvent proposer des chiffres bien supérieurs.

Comme expliqué en introduction, nous n’avons pas pu réaliser toutes les mesures que nous effectuons habituellement sur un téléviseur que nous recevons pour test. Cela concerne notamment celles relatives à la consommation de l’écran. En effet, pour cela, nous mesurons la consommation moyenne après avoir diffusé pendant quatre heures des contenus SDR et autant de temps pour les vidéos en HDR, ce qui était impossible à faire sur place et aurait permis de comparer par rapport aux autres modèles de téléviseurs déjà testés dans les colonnes de Frandroid.

Une dernière fois, nous mettons en garde contre une mauvaise interprétation des chiffres mesurés étant donné que nous n’avons pas pu les revérifier à plusieurs reprises, ce que nous faisons lors des tests habituels. Cela permet toutefois d’avoir un aperçu de ce dont est capable le téléviseur TCL 85X955.