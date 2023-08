Cette gamme de TV 98 pouces arrive en Europe pour bluffer nos rétines

TCL Europe dévoile trois nouveaux téléviseurs pour le marché européen. Dans les trois cas, une diagonale de 98 pouces promet de s'imposer dans nos salons pour la meilleure expérience cinéma et jeu vidéo possible.

TCL profite de l’IFA 2023 pour lancer son nouveau fleuron pour nos salons, le téléviseur TCL X955 qui mise gros sur le rétroéclairage miniLED pour en mettre plein les yeux.

TV 98 pouces avec 5000 zones de miniLED

Le TCL X955 propose une définition 4K UHD sur une diagonale gigantesque de 98 pouces. Pour rétroéclairer le tout, la marque fait appel à pas moins que 5000 zones différentes de miniLED qui promettent chacune un pic de luminosité à 5000 nits. Pour y arriver, TCL a développé une nouvelle matrice miniLED à 6 cristaux. La marque annonce une augmentation de 27,5% de la luminosité et de 30,2% de l’efficacité énergétique. Selon TCL, c’est tout simplement « la technologie de l’année dans le secteur des téléviseurs ».

En matière de technologie embarquée, TCL coche pas mal de cases avec une certification HDR10, HDR10+ et Dolby Vision ainsi que Imax Enhanced. Les joueurs seront contents de noter une connectique HDMI 2.1 et un taux de rafraichissement montant à 144 Hz en VRR, avec une certification AMD FreeSync Premium Pro. De quoi parfaitement gérer les consoles PS5 et Xbox Series.

Côté son, on a le droit à du Dolby Atmos propulsé par un système 4.2.2 Onkyo 160W.

TCL C955 et C805

Toujours en 98 pouces, mais en descendant en gamme, TCL propose le TCL C955. Cette fois on a une dalle qui nous promet du 2000 nits et 2000 zones de rétroéclairage.

Ce téléviseur sera proposé en 65, 75 et 85 pouces avec, pour chaque diminution de taille, une réduction du nombre de zones.

En descendant encore en gamme, on tombe sur la TCL C805, proposée en 50, 55, 65, 75, 85 ou 98 pouces. Cette fois, c’est une dalle LCD montant à 1300 nits.

Les détails du lancement comme le prix des produits n’ont pas encore été dévoilés. Les trois téléviseurs devraient être commercialisés avant la fin de l’année.

