Indestructibles ? Les nouvelles cartes SD Lexar utilisent de l’acier

Fini le temps où l’on craignait pour ses précieuses données ! Lexar lance ses cartes SD ultra-résistantes en acier.

Lexar est un spécialiste du stockage numérique, ils ont profité de l’IFA 2024 pour dévoiler les premières cartes SD au monde dotées d’un boîtier en acier inoxydable. Il s’agit de la gamme Armor de la marque, des cartes qui ne sont pas là pour faire de la figuration : elles promettent de redéfinir nos attentes en matière de robustesse et de fiabilité pour le stockage portable.

Fini le temps où l’on manipulait ses cartes mémoire avec des pincettes. Lexar a décidé de mettre les petits plats dans les grands en utilisant de l’acier inoxydable 316 pour la conception de ses cartes SD UHS-II Armor Gold et SD UHS-II Armor Silver Pro.

Un choix qui soulève néanmoins quelques questions : ces cartes sont-elles monobloc ou assemblées ? Lexar reste discret sur ce point, mais assure que ses nouveaux produits sont « résistants à la flexion ». Comprenez par là qu’elles devraient encaisser sans broncher là où leurs cousines en plastique auraient déjà rendu l’âme.

Des performances à la hauteur de la robustesse

Mais Lexar ne s’est pas contenté de blinder ses cartes. La marque a également mis le paquet sur les performances. Avec des vitesses de lecture annoncées jusqu’à 280 Mo/s pour les modèles Armor Gold et Silver Pro, ces cartes ne font pas dans la demi-mesure. Lexar va même plus loin en affirmant que ces petites merveilles sont capables de « permettre un enregistrement vidéo RAW 8K fluide« .

Et pour ceux qui en voudraient encore plus, Lexar a également présenté sa carte Professional Gold Pro SDXC Express, capable d’atteindre des vitesses de transfert de 1 700 Mo/s.

Ce qui fait vraiment la différence avec ces nouvelles cartes Armor, c’est leur résistance aux éléments. Certifiées IP68, elles promettent une étanchéité et une résistance à la poussière. Un argument de poids pour tous les photographes et vidéastes qui n’hésitent pas à mettre leur matériel à rude épreuve.

N’oublions pas que la plupart des cartes SD « classiques » sont déjà relativement robustes. La question est de savoir si ce surplus de résistance justifiera l’investissement supplémentaire.

Car oui, parlons-en du prix. Lexar n’a pas encore communiqué sur cet aspect, ni sur la disponibilité d’ailleurs. On peut néanmoins s’attendre à ce que ces cartes en acier inoxydable se positionnent sur le haut du panier en termes de tarification.

Ainsi qu’une solution modulaire pour les pros

À l’IFA 2024, la marque a également dévoilé le Lexar Professional Workflow, une solution de stockage modulaire qui risque de faire des émules chez les professionnels de l’image. Disponible en deux versions.

La version stationnaire du Lexar Professional Workflow se connecte via Thunderbolt 4, promettant un taux de transfert total impressionnant de 40 Gbit/s. De quoi faire pâlir bon nombre de solutions concurrentes !

Pour les nomades, Lexar a pensé à tout avec le Lexar Professional Workflow Go. Cette version mobile, alimentée par une batterie de 5 000 mAh, offre des taux de transfert jusqu’à 10 Gbit/s. Enfin, elle peut même servir de batterie externe pour vos autres appareils.

Ce qui rend ce système particulièrement intéressant, c’est sa modularité. Avec six emplacements pour la version stationnaire et deux pour la version mobile, les utilisateurs peuvent insérer différents types de lecteurs de cartes. SD, microSD, CFexpress 4.0 de type A et B… tous les formats populaires sont pris en charge.

L’idée est simple mais diablement efficace : faciliter la sauvegarde de grandes quantités de données à partir de diverses cartes mémoire. Les photographes et vidéastes qui jonglent entre plusieurs appareils et formats apprécieront sans doute cette flexibilité.

Enfin, il peut également servir de périphérique de stockage pour l’édition directe de projets photo ou vidéo. De quoi gagner un peu de temps dans votre workflow.