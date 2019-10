Vous êtes à la recherche d'un nouveau téléviseur, mais vous êtes perdu dans les multiples références du marché. Nous avons fait le tri pour vos proposer les meilleurs du moment.

Difficile de s’y retrouver dans la jungle des téléviseurs, des marques plus ou moins célèbres, des technologies pas toujours faciles à comprendre, plusieurs de gamme de prix différente, etc. Faire son choix est souvent difficile, surtout pour des téléviseurs qui sont des objets que l’on renouvelle peu. Voilà nos recommandations pour les diagonales de 50 pouces.

Cette diagonale a le mérite de trouver un juste milieu entre surface d’affichage et encombrement. Elle se fera un peu plus discrète dans un salon, tout en permettant de profiter de ses films et des jeux vidéo confortablement. Lorsqu’elle ne sera pas utilisée, elle ne jurera pas trop dans votre intérieur, surtout si vous optez pour un modèle au design discret. Ceci étant dit, les constructeurs se concentrant surtout sur les modèles 55 et 65, vous ne trouverez pas de TV OLED sur ce segment.

Philips « The One » 50PUS7354 : notre recommandation

Philips a lancé sa série « The One » cette année avec de multiples diagonales. Le modèle 50 pouces intègre toutes les technologies à la mode, avec le supplément d’âme exclusif à Philips : Ambilight, sur trois côtés dans le cas présent. Le téléviseur a en plus le mérite de tourner sous Android TV. Ce qui le rend plaisant à utiliser au quotidien.

Dans le détail, le Philips 50PUS7354 embarque un dalle LCD (VA) 4K / UHD de 50 pouces et supportant les normes HDR 10+ et Dolby Vision. Si les contenus exploitant ces technologies sont encore relativement rares, vous serez prêts pour les années à venir, lorsqu’ils se démocratiseront. La dalle est rétroéclairée par LED avec du Micro Dimming pour assombrir un peu plus les noirs et donc gagner un peu en contraste.

À l’intérieur vous trouverez un processeur P5 de 1re génération, réputé pour son Uspcaling. Plutôt pratique quand l’Ultra HD est encore loin d’être généralisée. Il faut savoir que le P5 équipait à l’époque les TV OLED de la firme, un gage de qualité. Android TV oblige « The One » se connecte à Internet via WiFi ou Ethernet et vous pouvez faire appel à Google Assistant grâce à la télécommande qui dispose d’un micro.

Pourquoi choisir « The One » ?

C’est un téléviseur très bien équilibré

La technologie Ambilight

Android TV

Le téléviseur Philips « The One » 50PUS7354 est disponible à moins de 700 euros chez divers revendeurs.

Samsung 49Q65R : L’option premium

Si l’on ne trouve pas de téléviseur OLED de moins de 55 pouces, vous pouvez trouver du QLED. Si l’OLED reste maître pour ce qui est du contraste, le QLED offre un bien meilleur rendu des noirs et des couleurs que le LCD classique, sans que les prix s’envolent. La technologie permet donc de faire un bond en avant par rapport aux affichages traditionnels, et puisque dérivée du LCD, elle ne souffre pas des problèmes de burn-in de l’OLED.

Autrement dit, le QLED offre la meilleure qualité d’image sur des diagonales de moins de 55 pouces à ce jour. C’est donc tout naturellement que nous recommandons ce Samsung 49Q65R pour ceux qui ne veulent pas transiger sur l’image, même si le ticket d’entrée est nécessairement plus élevé. Comme l’indique sa lettre « R », il s’agit d’un modèle 2019, le dernier en date.

Téléviseur haut de gamme, vous trouverez évidemment de l’Ultra HD, du HDR 10+, le taux de rafraîchissement monte de plus à 100 Hz. Il a également le mérite de proposer une télécommande simplifiée avec un micro pour discuter avec Alexa ou Google Assistant. Ce modèle 2019 possède enfin un mode jeu amélioré, ce qui en fait également une excellente option pour les jeux vidéo.

Pourquoi choisir le Samsung 49Q65R ?

La qualité de sa dalle QLED 100 Hz

Le jeux vidéo

La télécommande Samsung simplifiée

Le Samsung 49Q65R est généralement proposé à moins de 900 euros chez les revendeurs.

LG 50UK6300 : l’option à petit prix

Si vous souhaitez vous équiper à moindre coût, vous pouvez vous tourner vers des téléviseurs de marques distributeurs. Mais ces derniers souvent de trop piètre qualité pour être conseillés. Nous vous recommandons de vous tourner plutôt vers ce TV LG 50UK6300 proposé à moins de 400 euros chez certains revendeurs.

À ce prix, vous n’aurez pas une dalle incroyable, mais elle affiche de l’UHD et supporte le HDR 10. C’est donc l’essentiel. On trouve en sus quelques optimisations d’images, notamment pour fluidifier les effets de mouvements. C’est assez basique, mais c’est toujours ça de pris.

Comme ses compères de ce guide d’achat, elle dispose également de fonctionnalités Smart TV, mais sous WEB OS cette fois. Il est assez plaisant à utiliser, même si, il ne faut pas se mentir, les TV connectées resteront toujours moins complètes que les Box TV dédiées comme la Nvidia Shield.

Pourquoi choisir le LG 50UK6300

Son petit prix

Mais avec l’essentiel des technologies du moment

WebOS est assez sympa.

Où acheter le LG 50UK6300 au meilleur prix ? Cdiscount Découvrir l'offre 399€

Et toujours Samsung The Frame pour les amoureux du design

Si vous souhaitez avant tout un téléviseur qui se fond dans votre intérieur, c’est vers Samsung qu’il faut se tourner avec la célèbre The Frame. Déjà présent dans notre sélection de TV 43 pouces, The Frame existe également en version 49 pouces. Rappelons le principe : le téléviseur est pensé pour s’accrocher au mur et se faire passer pour un tableau lorsqu’il est en veille en affichant des œuvres d’art (certaines sont payantes). Il a par ailleurs cette particularité d’avoir des cadres interchangeables, y compris en bois pour que l’illusion soit parfaite. Si vous n’avez pas envie de percer vos murs, il peut également reposer sur un pied.

Contrairement aux premiers modèles, le dernier millésime de The Frame adopte enfin une dalle QLED 4K / HDR pour enfin proposer une image de bonne qualité dans un châssis à l’esthétique travaillée. Vous trouverez par ailleurs tous les avantages des TV Samsung haut de gamme, comme la télécommande simplifiée ou TizenOS. Si The Frame n’était autrefois recommandable qu’à ceux qui préféraient sacrifier la qualité d’image sur l’autel du design, ce n’est désormais plus le cas.

Tout cela se paye en revanche au prix fort, puisque le modèle 49 pouces QLED se négocie généralement plus de 1000 euros. Ce qui reste cher un pour un téléviseur QLED de 49 pouces. Si vous avez les moyens, et que vous souhaitez un téléviseur aussi discret que possible, c’est le bon choix.

Pourquoi choisir The Frame ?

Le design avant tout

Mais aussi désormais une dalle de qualité

Pour avoir un TV qui se fond dans votre intérieur

Disponible à moins de 1200 euros

Pour aller plus loin

Comment avons-nous réalisé cette sélection ?

FrAndroid suit depuis de longues années l’industrie des nouvelles technologies. Nous avons basé notre sélection en premier lieu sur notre expérience personnelle des produits. Nous en avons essayé la plupart, même s’ils n’ont pas été testés en bonne et due forme dans nos colonnes. Dans le cas contraire, nous faisons nos choix en examinant de nombreux avis d’experts et d’utilisateurs sur le produit, ainsi que nos connaissances de modèles comparables de la marque.

TV 50 pouces : à quelle distance dois-je me placer ?

Il existe une règle relativement simple pour estimer la distance à laquelle placer le téléviseur : 4,5 cm par pouce. Sur un TV 50 pouces, comptez donc 2,25 mètres de recul. Vous arriverez ainsi à vous immerger dans l’image, tout en limitant la fatigue oculaire. Bien évidemment, vous pouvez ajuster cette distance en fonction de vos préférences ou des contraintes de votre intérieur, mais c’est un bon point de départ.

Pourquoi n’y a-t-il pas de TV OLED de petite taille ?

Plusieurs facteurs empêchent les fabricants de proposer des téléviseurs OLED de moins de 55 pouces. La raison est à la fois économique et technique. Économique d’abord, parce qu’il n’y a pas tant de demande que ça. Cela se comprend finalement assez aisément : les personnes qui cherchent la meilleure qualité d’image veulent profiter pleinement de leurs contenus et cherchent donc un grand écran.

Technique ensuite, mais surtout au niveau de la production. On vous passe les détails, mais retenez que compte tenu de la façon dont les dalles sont produites, il est impossible de concevoir de petites dalles à un coût raisonnable en raison de la faible demande pour ces diagonales. Ceci étant dit, un nouveau procédé devrait permettre à LG de faire baisser les coûts. La firme proposera normalement des dalles OLED 48 pouces dès 2020.