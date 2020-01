LG mise sur la 8K, Nvidia G-Sync et son mode Filmmaker pour ses TV OLED au CES 2020

LG profite naturellement du CES 2020 pour présenter ses nouveaux téléviseurs. Ses plus grands arguments ? La 8K, le support de Nvidia G-Sync et un mode Filmmaker pour respecter les films à la lettre.

Si LG n’a plus la même place sur le marché des smartphones qu’auparavant, il est toujours un grand acteur du marché de l’électroménager et des téléviseurs. C’est bien sûr ce dernier point qu’il met en avant aujourd’hui au CES 2020.

Profitant du grand salon qui a toujours aimé présenter de nouvelles technologies pour les consommateurs, il dévoile trois nouvelles séries de téléviseurs OLED.

LG présente ses nouveaux téléviseurs OLED

La première série est baptisée Gallery et rejoint la série WX Wallpaper comme étant des téléviseurs pouvant s’intégrer naturellement à l’espace d’une pièce. Aussi, ils sont extrêmement fins (20mm pour le modèle 65 pouces) et sont fournis directement avec un système de montage mural spécial.

Les LG OLED ZX passent désormais au 8K, soit une définition quatre fois plus détaillée. Ils sont certifiés par la Consumer Technology Association et leurs mesures surpassent celles recommandées par l’International Committee for Display Metrology selon LG.

Enfin, LG prévoit désormais de commercialiser des téléviseurs OLED au format 48 pouces, ce qui devrait permettre des prix plus accessibles sur ce marché prisant les diagonales de 77, 65 et 55 pouces majoritairement.

Tous ces téléviseurs peuvent compter sur une compatibilité avec Nvidia G-Sync permettant une adaptation en temps réel du taux de rafraîchissement des jeux pour un temps de réponse optimisé, un nouveau processeur Alpha 9 plus puissant, et un nouveau mode « Filmmaker ». Ce dernier vient désactiver certaines options comme le lissage du mouvement ou le renforcement de la netteté pour conserver à l’exact la vision du réalisateur.

Nous n’avons pas encore de date de sortie ou de prix concernant ces modèles et leurs déclinaisons en France.