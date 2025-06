Le tout nouveau TV 4K QLED pas cher de TCL en 50″ (avec HDMI 2.1) est déjà vendu au rabais

Vous avez comme projet de changer votre téléviseur avec un budget limité ? Nous avons l’offre qu’il vous faut : ce nouveau TV TCL QLED de 50 pouces tombe à 375 euros seulement, contre 449 euros de base.

TCL 50P6K // Source : site officiel

Si vous voulez goûter à du QLED sans faire un énorme trou dans votre budget, vous pouvez sans hésiter vous diriger vers la marque TCL. Elle a dévoilé de nouveaux modèles qui se révèlent très intéressants. La série P offre une belle qualité d’image grâce à la technologie QLED avec les meilleures normes vidéos, et profite de Google TV. Elle possède une belle fiche technique avec un prix plus doux qu’à sa sortie grâce à cette offre.

Les avantages du TCL 50P6K

Un Ă©cran 4K QLED de 50 pouces

La prise en charge de l’HDR10, HDR10+, HLG et Dolby Vision et Atmos

Google TV aux commandes et des fonctionnalités gaming

LancĂ© Ă 449 euros, le tĂ©lĂ©viseur TCL 50P6K est aujourd’hui remisĂ© Ă 379 euros sur le site Ubaldi, mais avec le code 4UBA1925, il revient Ă seulement 375 euros.

Du QLED Ă petit prix

Pour une référence abordable, le TCL 50P6K fait finalement peu de concessions en proposant une conception élégante et sobre. Sa diagonale de 50 pouces reste très immersive grâce à ses bordures fines et dont la qualité d’affichage est au rendez-vous avec le QLED. Elle apporte de très beaux contrastes et assure une bonne reproduction des couleurs.

Le tĂ©lĂ©viseur fournit une belle finesse d’image avec sa dĂ©finition 4K et Ă le mĂ©rite d’être compatible avec les meilleures normes vidĂ©os, Ă savoir, le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision. Sur la partie audio, c’est un système 2.0 de 20 Watts qui est Ă l’action, compatible avec les technologies Dolby Atmos et DTS Virtual:X.

Une interface fluide avec un tas d’applications

Ce téléviseur connecté offre une bonne expérience avec Google TV. Un OS que l’on retrouve sur beaucoup de téléviseurs. Elle est simple à utiliser et la navigation est fluide. Vous avez accès au catalogue d’applications fourni via le Play Store, mais aussi aux applications de streaming comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Avec Google Assistant, vous allez pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix ou bien faire appel à la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Pour terminer, avec le TCL 50P6K, vous pourrez profiter d’une meilleure image grâce Ă la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui rĂ©duit au maximum la latence. On trouve Ă©galement le taux de VRR pour profiter d’une expĂ©rience en jeu fluide. Par contre, si on trouve des ports HDMI 2.1, la dalle est limitĂ©e Ă 60 Hz, on ne peut pas profiter de la 4K@120fps sur PS5 ou Xbox Series X, ce qui est bien dommage.Â

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences abordables, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre guide des TV pas chères Ă moins de 600 euros.

