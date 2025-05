Le tout nouveau TV 4K QLED de Xiaomi en 55 pouces avec Fire TV intégré est déjà à prix cassé

Xiaomi vient d’annoncer sa nouvelle gamme de téléviseurs QLED abordables, et la série F Pro 2026 se trouve déjà en promotion : le modèle 55 pouces passe de 569 euros à 449 euros.

Xiaomi TV F Pro 55 2026 // Source : site officiel

Nous sommes bien en 2025, et pourtant Xiaomi commercialise de nouveaux téléviseurs, la série TV A Pro 2026 et la série TV F Pro 2026. Comme à son habitude, la firme chinoise propose une gamme accessible, tout en proposant une fiche technique séduisante. Par exemple, le modèle F Pro utilise une dalle 4K QLED, avec Fire TV intégré, et le tout pour moins de 450 euros dans sa version 55 pouces.

Le Xiaomi TV F Pro 55 2026, c’est quoi ?

Une dalle 4K QLED de 55 pouces

Compatible HDR10+, Dolby Audio et DTS:X

Avec Fire TV intégré

Le nouveau téléviseur Xiaomi TV F Pro 55 2026 est vendu à 569 euros, mais le voilà déjà disponible en promotion à 449 euros sur Amazon, ainsi que sur le site officiel.

Les autres diagonales sont aussi en promotion : le modèle 43 pouces est à 299 euros, le modèle 50 pouces est remisé à 399 euros, quant aux modèles de 65 pouces et 75 pouces, ils sont respectivement proposés à 599 euros et 799 euros.

Du QLED à prix accessible

Xiaomi n’en est pas à son premier téléviseur, et avec le F Pro, la marque propose un TV avec des bordures fines favorisant ainsi grandement l’immersion lors du visionnage de vos contenus. On retrouve de belles finitions, avec un joli cadre métallique.

Le Xiaomi F Pro 55 2026 offre une dalle Qled de 55 pouces qui affiche des couleurs plus vives et une luminosité bien plus élevée qu’un écran LED classique. La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Pas de Dolby vison, mais il prend charge l’HDR10+. Résultat : on a des images détaillées, précises et un meilleur contraste. Côté audio, on a un double haut-parleurs de 10 W qui prend en charge le Dolby Audio et DTS:X. Vous pouvez toujours y associer une barre de son pour améliorer l’expérience sonore.

Un mode pour le gamer intéressant et une bonne expérience utilisateur

Sur cette nouvelle gamme de TV, Xiaomi a pensé aux joueurs et aux joueuses en intégrant un port HDMI avec prise en charge eARC ALLM qui réduit automatiquement la latence d’affichage pour une meilleure réactivité. Et si sa dalle est limitée à 60 Hz, le Mode Game Boost permet de simuler un taux de rafraîchissement de 120 Hz (en 1080p).

Enfin, si les téléviseurs de la série A Pro 2026 tournent sous Google TV, ici, pour le F Pro 2026, c’est le système d’exploitation Fire TV d’Amazon que l’on retrouve. Vous pourrez donc non seulement profiter de tout le store d’applications (Netflix, Prime Video, Disney+…), mais aussi contrôler votre TV grâce à Alexa, faire toutes sortes de requêtes vocales à cet assistant, ou encore contrôler vos appareils connectés compatibles.

Elle prend également en charge les fonctions Miracast et Apple AirPlay pour le partage de contenu depuis des appareils mobiles.

Si vous n’êtes pas convaincu par le modèle de Xiaomo et souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitions à découvrir notre sélection pour vous aider dans le choix de votre prochain TV 4K.



