Ce nouveau TV TCL QLED 4K géant de 75 pouces (144 Hz) est déjà à un super prix chez Boulanger, Fnac et Darty

Pour profiter d’un TV avec une grande diagonale, il faut généralement débourser plus de 1 000 euros, mais c’est sans compter sur TCL qui offre un excellent rapport qualité-prix sur sa nouvelle référence 75 pouces de 2025 : le modèle 75P89K passe de 1 199 euros à 899 euros.

TCL 75P89K

TCL continue de surprendre avec des tĂ©lĂ©viseurs toujours aussi bien Ă©quipĂ©s sans trop de concessions. Sur sa nouvelle sĂ©rie de 2025, on trouve le modèle 75P89K. Avec sa dalle Qled 4K Ă 144 Hz, il est aussi bien performant pour le cinĂ©ma que pour le jeu vidĂ©o, et offre une expĂ©rience proche du cinĂ©ma avec sa grande diagonale de 75 pouces. LancĂ© il y a peu, il est possible de l’obtenir avec 300 euros de rĂ©duction.

Pourquoi choisir le TCL 75P89K 2025 ?

Pour sa grande dalle 4K Qled de 75 pouces

Sa compatibilité avec les meilleures normes vidéos

Mais aussi ses fonctionnalités gaming et son interface Google TV

Le tĂ©lĂ©viseur TCL 75P89K 2025 coĂ»te 1 199 euros, mais en ce moment, il est en promotion Ă 999 euros chez Boulanger et grâce Ă une ODR de 100 euros, il peut vous revenir Ă 899 euros. L’offre est aussi valable chez la Fnac et Darty.

Une dalle Qled géante bien équipée

Avec le modèle 75P89K de 2025, TCL prend soin de mettre en avant un écran très fin encadré de bordures quasi invisibles, ce qui permet ainsi de laisser toute leur place aux images. L’atout principal de ce téléviseur reste sa gigantesque dalle de 75 pouces, qui promet à ses utilisateurs une expérience digne d’une salle de cinéma, comparable à celle procurée par un vidéoprojecteur. Il faudra tout même vous assurez que vous possédez la place nécessaire dans votre salon, autant en surface, qu’en recul.

Parmi ses autres atouts, on compte Ă©videmment sa dalle Qled qui offre une excellente qualitĂ© d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants. Ce tĂ©lĂ©viseur fournit des dĂ©tails plus prĂ©cis et des images plus rĂ©alistes grâce Ă sa compatibilitĂ© 4K HDR. ll est aussi compatible avec les meilleures normes vidĂ©os, Ă savoir, le HDR, HDR10+, et Dolby Vision. CĂ´tĂ© audio, il est Ă©quipĂ© d’un système 2.1 avec haut-parleurs Onkyo d’une puissance totale de 35 W compatible Dolby Atmos et DTS Virtual:X qui offre une bonne immersion sonore.

Un TV avec Google TV optimisé pour le jeu

On apprĂ©cie aussi que cette smart TV embarque Google TV, l’OS intuitive de la marque amĂ©ricaine. Vous avez le Play Store Ă disposition, comme sur un smartphone Android, pour tĂ©lĂ©charger toutes vos apps, jeux et autres utilitaires. D’ailleurs, elle donne accès Ă de nombreuses applications populaires comme Netflix, Prime Video ou Disney+. Vous pouvez faire vos requĂŞtes vocales via Google Assistant, et il y a mĂŞme la fonctionnalitĂ© Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

Pour finir, les joueurs et les joueuses vont pouvoir profiter pleinement de cette grande diagonale. Avec ses quatre ports HDMI 2.1, vous allez pouvoir jouer en 4K à 120 ips sur les consoles next-gen, mais aussi de monter jusqu’à 144 Hz réglé en Full HD sur PC. On retrouve également toutes les technologies d’optimisations telles que le VRR (Variable Refresh Rate) et l’ALLM (Auto Low Latency Mode). Parfait pour limiter les latences et les déchirements d’image pour une bonne réactivité en jeu.

Le modèle TCL 75P89K prend Ă©normĂ©ment de place une fois installĂ©e, mais si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences dans la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleures TV 4K de 75 pouces (OLED, QLED ou Full LED).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.