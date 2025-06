Pas besoin de se ruiner avec ce vidéoprojecteur FHD sous Google TV grâce à 200 € de remise

On trouve de plus en plus de vidéoprojecteurs avec un bon rapport qualité-prix sur le marché. Le Formovie Xming Page One en fait partie, et devient encore plus intéressant en passant de 499 euros à 299 euros aujourd’hui.

Envie de profiter d’un grand écran où que vous soyez sans vous encombrer ? Que ce soit pour regarder un match ou un film en vacances, ou bien pour être transportés de pièce en pièce à la maison, le vidéoprojecteur est l’appareil ultime. Si votre budget est en revanche limité, pas de panique, il existe de bonnes références pas chères comme ce Xming Page One de Formovie. Il offre un excellent rapport qualité prix aujourd’hui en tombant à moins de 300 euros.

Ce qui plaît sur le Formovie Xming Page One

Simple à installer et compact

La qualité d’image

Google TV et Netflix intégré

Le Formovie Xming Page One est sorti au prix de 499 euros, mais aujourd’hui, il est possible de l’obtenir pour seulement 299 euros sur le site son-video.com.

Un appareil plutôt imposant, mais facile à transporter et à installer

Le Formovie Xming Page One est un vidéoprojecteur compact qui peut facilement être transporté d’une pièce à une autre. Il est aussi livré avec une sacoche rigide dotée d’une bandoulière pour l’utiliser lors des déplacements. Et si ce n’est pas le plus discret (20,7 cm de haut pour 19 cm de profondeur et 12,7 cm de largeur), on l’oublie totalement une fois dans l’obscurité, avec son coloris vert foncé.

À l’arrière de l’appareil, on découvre un port HDMI 2.1 (compatible ARC), un port USB-A ainsi qu’une sortie casque et le connecteur d’alimentation. Il est même possible d’y connecter des appareils sans fil grâce au Bluetooth ou la fonction Chromecast.

Facile à installer et Google TV aux commandes

Pour faciliter son installation, le constructeur à intégrer un capteur ToF 3D qui va permettre à l’appareil de régler automatiquement et en temps réel le trapèze et la mise au point de l’image. On peut également compter sur la fonction d’évitement d’obstacle.

Une fois installé, le vidéoprojecteur est capable de diffuser une image en Full HD (1 920×1 080 pixels) jusqu’à 120 pouces via une source lumineuse LED d’une puissance de 500 lumens. Lors de notre test, nous avons appréciés sa qualité d’image douce, agréable, naturelle et sans effet arc-en-ciel. Il faudra surtout faire la quasi-obscurité pour qu’il rende le meilleur de lui-même, car sa luminosité est trop faible pour en profiter dans une pièce éclairée.

Naviguer dans l’interface est un véritable plaisir grâce à l’interface Google TV. La page d’accueil affiche différents menus et des contenus suggérés qui viennent s’ajouter au fil de l’utilisation de l’appareil. On peut aisément reprendre un programme en cours de lecture, par exemple. La bonne nouvelle, pour les amateurs de séries et de films, c’est la présence native de l’application Netflix. On retrouve bien sûr d’autres services de streaming dont Prime Video, Apple TV+, Disney+ etc.

