Pas besoin de se ruiner avec ce grand TV QLED 4K de 65″ (HDMI 2.1) en promo à moins de 500 €

Cdiscount propose une réduction de 300 euros sur un téléviseur Thomson de 65 pouces, qui a tout ce dont vous avez besoin, notamment des ports HDMI 2.1 et une compatibilité HDR10.

Thomson a dévoilé ses téléviseurs QG5C14 en avril 2024, donc vous avez là un écran plutôt récent, lancé à 799,99 euros pour la version 65 pouces qui nous intéresse aujourd’hui. Moins d’un an après son lancement, vous avez déjà une réduction de 300 euros sur Cdiscount. L’opportunité de vous procurer un nouveau téléviseur qui utilise la technologie des Quantum Dots et un système de rétroéclairage Direct LED.

Les points forts du Thomson 65QG5C14

La taille de 65 pouces offre une belle image

La compatibilité HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Google TV est l’OS le plus agréable pour la navigation

Comme on l’a dit, le Thomson 65QG5C14 a été lancé en avril 2024 pour 799,99 euros. Depuis quelque temps, Cdiscount le proposait à 569,99 euros. Mais aujourd’hui, vous pouvez le commander à 499,99 euros.

Un TV QLED de 65 pouces de belle facture

Le Thomson Google TV 65 pouces mise sur un écran QLED qui utilise la technologie Quantum Dot pour renforcer les couleurs et les contrastes. Avec une résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels) et la prise en charge du Dolby Vision, l’image gagne en réalisme. C’est juste dommage que la fréquence de rafraîchissement soit limitée à 60 Hz, surtout si vous voulez jouer dessus. Côté audio, le Dolby Atmos assure un son immersif, même si la puissance sonore de 24 W peut frustrer les amateurs de home cinéma. Heureusement, l’un des ports HDMI 2.1 est compatible eARC et permet de brancher du matériel plus puissant.

Ce téléviseur intègre Google TV, un système d’exploitation assez permissif qui permet d’installer et utiliser toutes les apps les plus classiques, mais aussi d’en installer d’autres depuis des sources externes. Le contrôle vocal via Google Assistant facilite la navigation, et le Chromecast intégré permet d’envoyer du contenu depuis un smartphone ou une tablette. Par contre, notez qu’il affiche une classe énergétique F, synonyme de consommation élevée.

Un design soigné avec un pied pivotant

Le design sans bords sur trois côtés maximise l’immersion, et le pied central pivotant en métal permet un réglage précis de l’angle de vision jusqu’à 30°. En plus, la position centrale du pied fait que le meuble sur lequel il est posé n’a pas besoin d’être trop large. La télécommande rétroéclairée améliore le confort d’utilisation, ce qui est toujours sympa si vous êtes plongé dans l’obscurité.

Le triple tuner intégré (DVB-T/T2/C/S/S2) garantit une réception flexible via antenne, câble ou satellite. La connectique comprend trois ports USB (dont un USB 3.0), une sortie audio optique et une prise casque. Notez aussi que la technologie Direct LED est moins performante que le Mini LED en termes de contraste. Le rétroéclairage moins précis entraîne des noirs moins profonds et un effet de halo plus marqué autour des zones lumineuses, ce qui a pour effet de réduire la qualité de l’image dans les scènes sombre.

