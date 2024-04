Ces nouveaux téléviseurs LED et OLED misent sur l’innovation utile

La marque Thomson vient de dévoiler l’intégralité de ses séries de TV, préférant miser sur les innovations utiles plutôt que la course à la performance. Parallèlement, elle propose aussi deux nouveaux boîtiers sous Google TV pour rendre un ancien téléviseur connecté avec les applications les plus récentes.

En 2024, Thomson propose plusieurs nouvelles séries de téléviseurs embarquant le système Google TV pour permettre aux utilisateurs de trouver les applications les plus populaires et offrir également la possibilité de visionner des contenus sans fil depuis des appareils Android.

La série la plus haut de gamme est représentée par les modèles OLED OG8C14. Elle est déclinée en 42, 48, 55, 65 et 77 pouces et utilise une dalle White-OLED fournie par LG Display capable d’afficher une définition Ultra HD avec une fréquence maximale de 120 Hz. Cette série est compatible avec le format vidéo HDR Dolby Vision et animée par Google TV. L’assistant vocal est donc intégré.

On peut compter sur une connectivité de plusieurs entrées HDMI 2.1 dont deux supportent les signaux jusqu’en 120 Hz. Les téléviseurs embarquent du Wi-Fi et du Bluetooth. Ils sont livrés avec une télécommande rétroéclairée comprenant quelques touches d’accès direct aux plateformes de streaming dont YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, par exemple. Les téléviseurs de cette série profitent d’un design très sobre avec un cadre extrêmement fin et une dalle installée sur un pied central qui peut pivoter d’environ 30 degrés vers la droite ou vers la gauche.

La nouvelle série de TV OLED Thomson OG8C14 sera disponible en mai ou juin pour des prix qui ne sont pas encore communiqués à l’heure de l’écriture de ces lignes.

Série QG7C14 avec une dalle LED jusqu’à 144 Hz

La nouvelle série de téléviseurs Thomson QG7C14 représente le haut de gamme dans la catégorie LCD. Il s’agit de modèles dotés d’une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Direct LED (sur toute la surface de l’écran) associé à un panneau de Quantum Dots pour des couleurs vives. Cette série est déclinée avec différentes diagonales de 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. Elles sont toutes capables d’afficher des images avec une définition Ultra HD supportant une fréquence maximale de 144 Hz, pertinentes pour les joueurs qui disposent d’un PC Gaming avec une carte graphique puissante.

Les téléviseurs sont compatibles avec le format HDR Dolby Vision et supportent le format audio Dolby Atmos. Ils disposent de plusieurs entrées HDMI 2.1 ainsi que des ports USB pour la lecture de médias. Wi-Fi et Bluetooth, ces modèles sont animés par le système Google TV avec l’assistant vocal intégré.

Comme les TV OLED de la marque, ils sont livrés avec une télécommande rétroéclairée comportant plusieurs touches d’accès direct aux plateformes de streaming ainsi que des boutons chiffrés pour basculer rapidement d’une chaîne à une autre.

Pour le design, on peut compter sur un cadre particulièrement fin avec un pied central pivotant afin de trouver le meilleur angle de vision et facilitant son installation.

À l’instar des modèles OLED, les TV de la série QG7C14 seront disponibles en mai ou juin pour des prix qui ne sont pas encore communiqués.

Série Thomson QG6C14 avec des haut-parleurs frontaux pour un son direct

La nouvelle série de téléviseurs Thomson QG6C14 se distingue grâce à des haut-parleurs installés frontalement afin de profiter d’un son plus direct que s’ils étaient intégrés dans l’épaisseur de la dalle. La puissance du système audio est de 20 watts avec une compatibilité Dolby Atmos.

Cette série est déclinée en trois tailles : 43, 50 et 55 pouces. Toutes sont capables d’afficher des images Ultra HD avec une fréquence de 60 Hz. Les téléviseurs utilisent une dalle LCD avec un système de rétroéclairage Direct LED pour limiter les effets de blooming (halos autour des objets clairs sur des fonds sombres). Notez également la présence d’un panneau de Quantum Dots pour des couleurs vives et la compatibilité avec le format vidéo HDR Dolby Vision.

Côté connectivité, on peut compter sur la présence du Wi-Fi, du Bluetooth ainsi que sur plusieurs entrées HDMI 2.1 et des ports USB. Les téléviseurs sont animés par Google TV avec l’assistant vocal intégré. Pour le design, là aussi, il y a un cadre particulièrement fin pour laisser une grande place à l’image avec un pied central pivotant.

Le téléviseur Thomson 43QG6C14 d’une diagonale de 43 pouces sera disponible courant avril pour un prix de 549 euros. Comptez sur un tarif de 599 euros pour le 50 pouces 50QG6C14 et de 649 euros pour le modèle de 55 pouces 55QG6C16.

Série Thomson QG5C14 avec des Quantum Dots de 43 jusqu’à 85 pouces

La série de téléviseurs Thomson QG5C14 représente le cœur de la gamme pour la marque et propose un large choix de taille. Ce modèle se décline en 43, 50, 55, 65, 75 et 85 pouces. Tous profitent d’une dalle LCD 10 bits avec un système de rétroéclairage Direct LED afin d’optimiser les contrastes et limiter les effets de blooming, associé à un panneau de Quantum Dots pour les couleurs. Ils sont capables d’afficher une image avec une définition Ultra HD avec une fréquence de 60 Hz et sont compatibles HDR Dolby Vision et Dolby Atmos pour l’audio. L’ensemble des haut-parleurs intégrés offre une puissance de 24 watts.

Là encore, on retrouve plusieurs entrées HDMI 2.1, dont une est compatible eARC pour le retour audio vers une barre de son, par exemple. Tous les modèles sont animés par le système Google TV avec l’assistant vocal intégré et la fonction Chromecast pour envoyer des contenus vidéo et audio sans fil depuis un appareil sous Android.

Comme les séries précédemment citées, celle-ci profite d’un pied central pivotant.

Le téléviseur Thomson 43QG5C14 en 43 pouces sera disponible courant avril pour un prix de 499 euros. Comptez sur des prix de 549 euros pour le modèle 50QG5C14 de 50 pouces, de 599 euros pour le 55 pouces 55QG5C14 et de 799 euros pour le TV Thomson 65QG5C14 de 65 pouces. Les modèles 75QG5C14 de 75 pouces et 85QG5C14 de 85 pouces seront disponibles un peu plus tard, courant juin, pour des prix respectifs de 1190 euros et 1990 euros.

Série Thomson UG5C14 pour une image Ultra HD à petit prix

La série de téléviseurs Thomson UG5C14 est déclinée en plusieurs diagonales de 43, 50, 55, 65 et 75 pouces. Elle est dotée d’une dalle LCD 10 bits avec un système de rétroéclairage Direct LED, mais sans panneau de Quantum Dots. De plus, elle propose tout de même des images avec une définition Ultra HD avec une fréquence maximale de 60 Hz et une compatibilité Dolby Vision. Le format Dolby Atmos est également de mise avec deux haut-parleurs proposant une puissance totale de 16 watts. Cette série propose plusieurs entrées HDMI 2.1 dont une compatible eARC, ainsi que du Bluetooth et du Wi-Fi. Elle est animée par le système Google TV avec l’assistant vocal intégré.

Comme les séries précédemment citées, elle utilise un pied central pivotant facilitant l’installation et la vision sous plusieurs angles.

Le téléviseur Thomson 43UG5C14 de 43 pouces sera disponible courant mai pour un prix de 399 euros. Comptez sur un tarif conseillé de 449 euros pour la version de 50 pouces 50UG5C14, de 499 euros pour le 55 pouces 55UG5C14, de 699 euros pour le 65UG5C14 de 65 pouces tandis que le 75 pouces 75UG5C14 est annoncé à 999 euros.

Séries HG2S14 et FG2S14 aussi bien pour la maison que le camping-car

Les séries de téléviseurs Thomson HG2S14 et FG2S14 sont déclinées en plusieurs tailles de 24 jusqu’à 43 pouces avec des finitions noires ou blanches et des pieds écartés. La série FG2S14 propose une image avec une définition Full HD alors que les modèles HG2S14 sont capables d’afficher une définition HD. Ces derniers sont disponibles en 24 pouces avec un adaptateur allume-cigare fourni pour s’intégrer facilement dans des camping-cars. Ils sont aussi proposés en 32 pouces, sans adaptateur. Les deux modèles sont disponibles en noir ou en blanc. En outre, la série FG2S14 est proposée en 32 pouces en blanc avec l’adaptateur, mais aussi en 40 (noir ou blanc) et 43 pouces (uniquement noir), sans.

Sur tous les modèles, il y a plusieurs entrées HDMI 1.4 et des ports USB ainsi qu’une connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Elles sont toutes animées par le système Google TV avec l’assistant vocal intégré.

Le téléviseur Thomson 24HG2S14 noir de 24 pouces (option camping-car) est disponible pour un prix de 189 euros. Comptez 219 euros pour la finition blanche. Le modèle 32HG2S14 est proposé à 199 euros en noir ou à 229 euros en blanc. Le TV Thomson 40FG2S14 de 40 pouces en noir est disponible pour un prix de 279 euros alors que la version blanche est proposée à 299 euros. Enfin, comptez sur un tarif de 449 euros pour le modèle de 43 pouces 43FG2S14.

Des boîtiers connectés sous Google TV pour toutes les TV

Parallèlement, la marque a aussi annoncé la commercialisation de deux boîtiers sous Google TV. Ils permettent d’offrir la plateforme connectée du géant américain à tous les téléviseurs équipés d’une prise HDMI. Le dispositif Thomson Streaming Box 240G est un modèle équipé de plusieurs connectiques, dont un port Ethernet, une sortie HDMI, une sortie audio optique et deux ports USB-A. Ce n’est pas le cas du Streaming Stick 145G qui se branche directement sur un port HDMI du téléviseur et doit être alimenté électriquement par son port USB-C. Les deux appareils sont Wi-Fi et Bluetooth. Ils sont livrés avec une télécommande rétroéclairée contenant quelques touches pour accéder directement aux plateformes de streaming.

Le Thomson Streaming Stick 145G sera disponible d’ici à la fin du mois d’avril pour un prix de 69 euros tandis que le Streaming Box 240G est proposé dès maintenant à un tarif de 79 euros.