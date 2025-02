Avec ce mini vidéoprojecteur Full HD, pas besoin de se ruiner : il coûte moins de 200 € grâce à cette offre Amazon

Le meilleur moyen de reproduire une expérience cinéma chez soi reste d’utiliser un vidéoprojecteur. Et si vous avez un petit budget, le Formovie Xming Episode One ne coûte pas plus de 200 euros grâce à cette offre Amazon.

Formovie Xming Episode One

Si certains vidéoprojecteurs demandent un budget important, ce n’est pas le cas ce tous. Le constructeur Formovie par exemple, à côté de ses modèles haut de gamme, conçoit des références convaincantes avec un bon rapport qualité/prix. C’est le cas du Xming Episode One, un appareil de petite taille capable de diffuser une image jusqu’à 120 pouces avec une qualité d’image satisfaisante. En ce moment, il est encore moins cher après plus de 100 euros de remise.

Les avantages du Formovie Xming Episode One

Un mini vidéoprojecteur compact et facile d’installation

Il projette une image Full HD jusqu’à 120 pouces

Une expérience proche d’une SmartTV

Le Xming Episode One de Formovie s’affiche à 258 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction, le vidéoprojecteur passe à 195 euros, au lieu de 299 euros de base.

Un mini vidéoprojecteur qui diffuse une grande image

Le Xming Episode One est un vidéoprojecteur qui plaît pour sa petite taille. Avec ses petites dimensions 122x 141 x 175 mm, il peut tout à fait se poser sur une table ou un meuble sans qu’on le remarque, et être trimballé de pièce en pièce ou à l’extérieur grâce à son poids de seulement 1,25 kg. Une surface en caoutchouc est disposée en dessous de l’appareil, pour avoir une meilleure stabilité sur une surface. Autrement, on a un pas de vis standard pour l’installer sur un trépied ou un accessoire support photo.

Ce petit projecteur est capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces en définition Full HD. De quoi profiter d’une image grand format, comme au cinéma, mais il faudra privilégier un environnement sombre pour bénéficier de tout le potentiel de l’appareil. Ses deux haut-parleurs 3 watts prennent en charge le Dolby Audio et sont suffisants pour une petite chambre. Vous pourrez aussi y ajouter une barre de son ou une enceinte via le Bluetooth.

Un OS agréable à utiliser : Google TV

Le constructeur ajoute quelques fonctionnalités pour que le vidéoprojecteur s’adapte à son environnement, comme l’ajustement automatique de l’image, l’évitement intelligent des obstacles, mais aussi la correction automatique de l’angle et de l’alignement. Des fonctions pratiques pour obtenir la meilleure projection sur un mur ou un rideau.

Si sur certains vidéoprojecteurs on doit y ajouter une clé HDMI, tant le système d’exploitation est obsolète ou inutilisable, ce n’est pas le cas du Xming Episode One. Ce dernier utilise Google TV, un OS très apprécié qui donne accès au catalogue du PlayStore et aux applications de SVod. D’ailleurs, Netflix est directement installé dessus.

