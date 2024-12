Avec ce TV QLED 4K 65 pouces, pas besoin de se ruiner : il coûte 499 € seulement

Un grand TV de 65 pouces fait toujours envie, mais le prix a souvent tendance à nous freiner… Pourtant, ce TV QLED de chez Toshiba revient à 499 euros, au lieu de 649 euros habituellement.

Toshiba 65QV2363DG // Source : boutique officielle

Si vous cherchez un nouveau TV après les fêtes, offrant une belle qualité d’image pour pas trop cher, le téléviseur QLED 55 pouces de Toshiba pourrait bien vous plaire. Il offre une bonne qualité d’image avec un large panel de couleurs et des beaux contrastes, le tout pour moins de 500 euros.

Les points forts du Toshiba 65QV2363DG

Une dalle Qled de 65 pouces

Compatible 4K HDR, HDR10, Dolby Vision et Audio

Une smartTV fluide

Au lieu de 649,95 euros, le TV Toshiba 65QV2363DG est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur le site Rue du Commerce.

Un TV Qled à petit prix de qualité

Même si Samsung garde sa place de numéro 1, d’autres téléviseurs QLED sont réussis, à l’image du modèle 65QV2363DG de Toshiba. Les bordures autour de la dalle sont fines pour laisser pleinement s’exprimer la dalle d’une diagonale de 55 pouces. Il s’intégrera parfaitement dans votre salon avec un support composé de deux pieds relativement discrets.

Sa dalle est suffisamment confortable pour regarder ses séries et ses films dans de bonnes conditions, et profite de la technologie Qled pour des couleurs plus vives et une luminosité plus élevée que le LCD. Il est évidemment compatible 4K HDR (3 840 x 2 160 pixels) et prend aussi en charge les meilleures normes vidéos, le HDR10, et le Dolby Vision pour assurer une bonne qualité d’image. La partie audio est quant à elle assurée par un haut-parleur compatible Dolby Audio pour un son plus ample.

Les atouts d’une SmartTV

Si votre téléviseur actuel n’était pas connecté, avec ce modèle, vous avez droit à une Smart TV tournant sous Vidaa. Un OS que l’on retrouve sur les TV Hisense. Il est simple à utiliser et la navigation est fluide. Vous avez accès au catalogue d’applications fourni via le Play Store aux applications de streaming comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix.

Pour terminer, le Toshiba 65QV2363DG n’est pas fait pour une utilisation gaming, car sa dalle est limitée à 50 Hz et ne propose pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Vous serez donc bloqué en 60 Hz sur la PlayStation 5 et Xbox Series X. Quant à la connectique, il dispose d’une bonne variété de ports avec trois entrées HDMI, deux entrées USB 2.0, un port Ethernet et une sortie numérique optique.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour les comparer avec le TV Toshiba de ce bon plan, nous vous invitons à lire notre guide des meilleurs TV (QLED ou OLED).