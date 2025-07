L’équipementier britannique Yasa Motors, propriété de Mercedes-Benz vient de lever le voile sur un tout nouveau moteur électrique révolutionnaire. Utilisant la technologie de flux axial, ce dernier affiche un poids plume et un rendement particulièrement élevé. Le tout avec une puissance annoncée à 738 chevaux.

Crédit : Yasa Motors

Au fil des années, les voitures électriques ont considérablement évolué, et surtout, elles n’ont cessé de s’améliorer. Cela a été rendu possible grâce au travail des constructeurs et des équipementiers sur les batteries, mais pas seulement. Car un autre élément ne doit pas non plus être négligé sur cette motorisation : le moteur.

Une technologie très prometteuse

Ce dernier est la clé de la performance, mais aussi, dans une certaine mesure d’une autonomie en hausse. Et c’est notamment l’entreprise britannque Yasa Motors qui nous le prouve, avec sa dernière innovation en date. Cette dernière a été annoncée via un post publié par LinkedIn par son directeur technique, Tim Woolmer.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la firme, qui appartient désormais à Mercedes a frappé très fort. Et elle pourrait rendre les voitures électriques de demain encore plus performantes, sans nuire à l’autonomie.

Comment ? Et bien grâce à l’arrivée d’un tout nouveau prototype de moteur électrique. Ce dernier offre tout simplement le meilleur rendement sur le marché à l’heure actuelle. Et cela même s’il s’agit pour le moment d’un prototype, qui pourrait cependant par la suite être produit en grande série. Selon Yasa Motors, pas moins de 50 000 exemplaires pourraient être fabriqués chaque année, au sein de son usine située à Oxfordshire. Mais quelles sont les particularités de ce moteur ?

Crédit : Yasa Motors

Ce dernier s’illustre principalement par son rapport poids / puissance particulièrement élevé, annoncé à 56 chevaux par kilo. Ce qui est tout simplement énorme, alors que la moyenne actuelle tourne autour des 20 chevaux par kilo. Ce nouveau moteur, qui fait appel à la technologie de flux axial peut atteindre une puissance maximale de 738 chevaux, pour un poids de seulement 13,1 kilos. À titre de comparaison, un bloc thermique affichant des performances équivalentes pèse en moyenne 240 kilos sur la balance.

Et ce n’est pas le seul tour de force de l’entreprise britannique. En effet, son directeur technique et fondateur précise que « ce résultat est une démonstration d’innovation industrialisable, sans recours à des matériaux exotiques ni à l’impression 3D ». Ainsi, il semblerait qu’aucune terre rare n’ait été utilisée dans la conception de ce moteur. Ce qui pourrait révolutionner l’industrie automobile, alors que ces dernières pourraient finir par manquer. Non pas à cause de leur rareté en fait toute relative, mais surtout parce que la Chine, quasiment seul exportateur organise elle-même la pénurie.

Bientôt sur nos voitures électriques ?

De plus, la petite taille de ce moteur lui permettrait de pouvoir être installé directement dans les roues d’une voiture. Une solution qu’étudie notamment BWW et qui présente de nombreux avantages. Elle permet notamment d’améliorer le rendement, mais aussi de réduire le poids du véhicule. Ce qui profite évidemment à la consommation, et donc à l’autonomie. Pour finir, cette technologie améliore aussi la tenue de route. Cela fait un petit bout de temps que Yasa Motors travaille sur le moteur à flux axial.

Ce dernier équipe notamment le concept GT XX, qui avait été dévoilé au mois de juin dernier et que nous avions pu approcher en avant-première. Ce dernier annonce une future GT 4 portes signée AMG, qui devrait voir le jour au cours des prochaines années. Le showcar embarque pas moins de trois de ces moteurs à flux axial, développant une puissance totale de 1 360 chevaux. Cependant, il faut savoir que Mercedes n’est pas la seule marque à croire à cette technologie. C’est aussi le cas d’Alpine, qui la proposera sur sa future A110 électrique.

Pour le moment, Yasa Motors n’a pas encore précisé quelles voitures électriques seront les premières à avoir le droit à cette innovation. Car si elle appartient à Mercedes, la firme britannique fournit aussi des moteurs à Lamborghini et Ferrari. Des marques qui produisent justement en petite quantité, et qui prévoient à leur tour de passer à l’électrique, avec des supercars très performantes. Et dans lesquelles un moteur à flux axial serait tout à fait pertinent. Pour le moment, l’entreprise doit d’abord procéder à des validations sur un banc d’essai au cours de cette année.