La future Alpine A110 électrique reprendrait une technologie phare des Ferrari hybrides

Les journalistes de l’Argus ont pu mettre la main sur les informations au sujet de la future Alpine A110. La voiture électrique devrait voir sa puissance monter en flèche et elle aura le droit à une grande batterie de 77 kWh.

Si l’Union européenne envisage d’autoriser la vente de voitures fonctionnant au carburant synthétique après 2035, les autos purement thermiques seront quant à elles strictement interdites. Et les constructeurs doivent donc tout faire pour électrifier leur gamme avant l’échéance, qui arrive à grands pas. Alpine n’est évidemment pas épargnée.

Une nouvelle sportive en approche

La firme dieppoise a déjà commencé son virage vers l’électrique, en levant le voile un peu plus tôt en 2024 sur sa toute première voiture du genre. Il s’agit de la nouvelle A290, qui avait été annoncée par un concept officialisé en mai 2023. Récemment élue Voiture de l’Année aux côtés de sa cousine, la Renault 5 E-Tech, la citadine ne restera pas seule bien longtemps dans le catalogue. Car un SUV est aussi en préparation, préfiguré au Mondial de Paris par le concept A390_β que nous avions pu approcher.

Et ce n’est pas encore fini. Car en plus d’une petite voiture pour la ville et d’un modèle familial, le constructeur basé en Normandie ne veut surtout pas tirer une croix sur ses premières amours, les coupés. Si l’A110 essence que l’on connaît va disparaître, elle va bientôt avoir le droit à une inédite version électrique, qui devrait voir le jour en 2026.

Les journalistes de l’Argus ont pu obtenir de précieuses informations au sujet de cette nouvelle arrivante, déjà annoncée comme étant plus légère qu’une voiture thermique.

Produite en Normandie, au sein de l’usine de Dieppe, cette nouvelle mouture va reposer sur une toute nouvelle plateforme, qui permettra de loger les batteries non pas sous le plancher mais à l’avant et à l’arrière. De quoi optimiser le centre de gravité, tandis que le constructeur promet une agilité convaincante et un poids contenu. Mais pour l’heure, aucun chiffre n’a encore été communiqué par la marque, alors que l’actuelle Alpine A110 pèse à peine 1,10 tonne sur la balance.

Ce n’est pas tout, car cette nouvelle version totalement inédite va aussi avoir le droit à un tout nouveau moteur, conçu par la start-up française Whylot. Ce dernier, doté de la technologie de flux axial se caractérise par un poids et un coût réduit, de même qu’un couple plus élevé. Comme le précisent nos confrères, cette innovation se retrouve notamment sous le capot des Ferrari SF90 et autres 296 GTB. La nouvelle Alpine A110 électrique devrait atteindre les 480 chevaux pour un couple qui n’a pas été révélé.

Une version roadster ?

Cette toute nouvelle mouture aura aussi le droit à une batterie d’une taille généreuse, annoncée à 77 kWh. À noter qu’elle fera appel à la chimie NMC (nickel – manganèse – cobalt), qui possède la particularité d’afficher une plus grande densité énergétique que le LFP (lithium – fer – phosphate). En revanche, on ne connaît pas encore l’autonomie de la sportive électrique, mais elle devrait être supérieure aux 364 kilomètres de l’Alpine A290, qui se contente de 52 kWh. Pas un mot non plus sur la recharge pour le moment.

En ce qui concerne le style, cette nouvelle mouture devrait reprendre certains éléments de la précédente mouture thermique. Parmi eux, la signature lumineuse ainsi que la bulle arrière, entre autres. De quoi nous rappeler le concept A110 E-ternité dévoilé en 2022. Nous devrions également retrouver des détails repris du show-car Alpenglow, afin de créer une cohérence entre tous les nouveaux modèles de la gamme. Et surtout, la future Alpine A110 électrique devrait se décliner en une inédite version cabriolet.

La révélation officielle de cette nouvelle génération est prévue pour 2026, avec un lancement qui interviendra quelques mois plus tard, à la fin de l’année ou début 2027.

Le prix devrait être assez salé et dépasser les 76 000 euros de l’actuelle Alpine A110 GT de 300 chevaux. De ce fait, cette nouvelle version n’aura pas le droit au bonus écologique, même si elle sera intégralement produite en France. Nous devrions en savoir plus à son sujet au cours des prochains mois.