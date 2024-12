« Plus légère qu’une voiture thermique » : Alpine va faire fort avec sa future A110 électrique

Quelques mois après la révélation de la nouvelle A290 électrique, Alpine travaille déjà sur sa prochaine voiture électrique. Celle-ci prendra la forme d’un coupé inspiré de l’actuelle A110, dont le poids devrait être particulièrement scruté par les ingénieurs.

Alpine A110 E-ternité

L’échéance de 2035 se rapproche à grands pas pour les constructeurs européens. Pour rappel, à partir de cette date, plus aucun d’entre eux n’aura le droit de vendre des voitures thermiques neuves, hormis de très rares exceptions pour ceux qui écoulent moins de 1 000 autos par an. Ce qui n’est par exemple pas le cas d’Alpine.

Une A110 particulièrement légère

La firme dieppoise, qui avait fait son grand retour sur le marché en 2018 n’est donc pas épargnée par cette décision, elle se prépare tout doucement. C’est ainsi qu’elle a levé le voile un peu plus tôt dans l’année sur sa première voiture électrique, qui n’est autre que la nouvelle A290. Dérivée de la Renault 5 E-Tech, la citadine sportive nous avait beaucoup plu lors de notre essai. Et elle ne sera bientôt plus seule dans le catalogue du constructeur tricolore.

Ce dernier a récemment levé le voile sur le concept A390 _β, que nous avions vu lors du dernier Mondial de l’auto de Paris. Celui-ci donnera lieu à un futur SUV électrique, qui viendra compléter le garage de rêve de la marque. Mais impossible d’avoir une gamme complète sans une vraie sportive, surtout pour une marque qui a bâti sa réputation sur son A110, entre autres. Rassurez-vous, il y aura bien un coupé dynamique dans le catalogue, qui sera en fait une nouvelle génération de la berlinette.

On commence déjà à en savoir un peu plus à son sujet, puisque le PDG du groupe Renault, Luca de Meo s’est récemment entretenu avec le site britannique Autocar. Et ce dernier, qui est à l’origine de la Renaulution initiée en 2021 a tenu des propos particulièrement rassurants. En effet, beaucoup de passionnés de la marque craignent que la sportive prenne trop de poids en raison de sa motorisation électrique, avec une lourde batterie de plusieurs centaines de kilos. Il n’en sera rien selon l’homme d’affaires.

Ce dernier explique sans détour que « la prochaine A110 sera plus légère qu’une voiture comparable équipée d’un moteur à combustion, mais sans compromis sur les performances ». Une très bonne nouvelle, quand on sait qu’une auto zéro-émission (à l’échappement) pèse généralement plus lourd à cause du poids supplémentaire des batteries. D’ailleurs, le constructeur avait déjà réussi à prouver qu’il était capable d’une telle prouesse en 2022 avec son concept A110 E-Ternité, qui n’affichait que 1 378 kilos sur la balance.

Un design conservé

Bien sûr, le constructeur tricolore ne donne pas tous ses secrets qui lui permettront de maintenir un poids raisonnable pour sa future sportive, prévue pour 2026. On mise pour une utilisation massive de carbone, au risque de faire grimper la facture pour le consommateur.

On sait en revanche que celle-ci reposera sur une plateforme dédiée, même si cette décision n’est « pas rationnelle » selon le patron du groupe. Celui-ci justifie ce choix en s’inspirant de son rival Porsche, qui possède sa propre base technique pour sa 911 et qui utilise une plateforme Volkswagen pour ses autres modèles, dont la Taycan ou la Macan.

Autre bonne nouvelle, la future Alpine A110 électrique devrait ressembler à la version que l’on connaît actuellement. De quoi rassurer encore une fois les potentiels clients, et leur donner envie de signer le bon de commande. En revanche pour le moment, rien n’a encore été dit sur sa fiche technique, qui pourrait se rapprocher de celle de l’A290, qui culmine actuellement à 220 chevaux. Et ce n’est pas fini, car le constructeur devrait avoir pas moins de « six ou sept » modèles au positionnement unique.

Parmi eux, une supercar électrique serait également dans les tuyaux, mais son lancement n’est pas pour tout de suite. Car selon le PDG de la marque, Philippe Krief, cette dernière n’est « pas encore prête » à lancer cette auto, qui serait développée dans un nouveau centre de R&D. Il rappelle également qu’Alpine veut se positionner comme « une marque française spécialisée dans le sport qui se trouve également être électrique », plutôt que comme un pur constructeur de VE. Ce qui devrait une fois encore rassurer les plus sceptiques.