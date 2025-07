Tesla travaille au lancement d’une nouvelle déclinaison de sa Model 3 offrant une plus grande autonomie en Chine. La voiture électrique pourrait bénéficier d’une nouvelle batterie plus performante.

Alors que sa situation est très difficile, Tesla fait tout son possible pour garder la tête hors de l’eau. La firme veut réduire la chute de ses ventes, et multiplie les annonces depuis quelques mois. On pense bien sûr au lancement de la Model Y restylée, mais pas seulement. Car le SUV électrique a aussi vu sa gamme s’étoffer au cours des derniers mois.

Une nouvelle version à l’autonomie en hausse

Le constructeur américain a par exemple annoncé une version six places, et vient justement de dévoiler en partie cette variante L destinée à la Chine. Au début du mois de juillet, il avait également amélioré l’autonomie de sa berline électrique, et de la Model Y. Ce n’est pas tout, car voilà que Tesla serait en train de travailler sur une nouvelle déclinaison de sa Model 3 en Chine, comme l’indique le site Electrek. Quelques informations à son sujet ont été déposées par la marque après du MIIT, le ministère chinois de l’industrie.

Cette dernière est en fait une version propulsion à un seul moteur, avec une plus grande autonomie. À vrai dire, elle n’est pas tout à fait inédite, puisqu’elle existe déjà en France, sous le nom de Grande Autonomie Propulsion dans le configurateur. Cette nouvelle variante qui fera bientôt son arrivée sur le marché chinois affiche une puissance de 225 kW, ce qui correspond à environ 305 chevaux. Mais là où elle devient réellement intéressante, c’est qu’elle s’offre de nouvelles cellules pour sa batterie.

Contrairement à la version RWD Grande Autonomie qui existe déjà dans le configurateur, la berline électrique fait cette fois-ci appel à de nouvelles cellules. Ces dernières sont fournies par LG Energy Solutions. S’il s’agit toujours d’une architecture 400 volts et non 800 comme chez certains autres constructeurs, la densité énergétique est plus élevée. Ce qui permet d’afficher une capacité en hausse de 5 kW par rapport aux précédentes cellules, soit un total de 84,7 kWh.

Le tout en perdant 8 kilos sur la balance, avec un poids de 448 kilos contre 456 jusqu’à présent, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Ce qui permet donc d’augmenter l’autonomie, qui n’a pas encore été confirmée par le MIIT pour le moment. Cependant, elle devrait tourner autour des 800 kilomètres selon le cycle CLTC chinois. En Europe, avec la nouvelle batterie, on s’attend à une autonomie officielle de 750 km sur le cycle WLTP.

Une manière de lutter contre la concurrence ?

Actuellement, la Tesla Model 3 Grande Autonomie Propulsion peut parcourir jusqu’à 702 kilomètres selon le cycle WLTP en France. L’arrivée de nouvelles batteries LG pourraient-elles permettre d’améliorer cette dernière ? Cela est tout à fait possible. À vrai dire, ces cellules fournies par l’entreprise coréenne aurait peut-être déjà été installée dans la berline et la Model Y en toute discrétion. Nous avions en effet récemment annoncé une augmentation de l’autonomie de ces deux véhicules dans un précédent article.

Cette amélioration s’était aussi accompagnée d’une hausse des performances, avec notamment l’arrivée de série du pack Acceleration Boost. Ce dernier pourrait aussi tout à fait débarquer en Europe au cours des prochains mois. À noter que la Model Y pourrait aussi avoir le droit à ces nouvelles cellules coréennes, car ce dernier a bénéficié d’une très légère évolution de son autonomie en Chine. Mais il est très probable que cette dernière finisse par faire la route jusqu’en Europe sous peu.

La firme préfère toutefois sans doute d’abord se concentrer sur l’Empire du Milieu, où la concurrence y est particulièrement forte. Car la Tesla Model 3 doit notamment faire face à la nouvelle Xiaomi SU7, qui rencontre un fort succès. De son côté, la Model Y se voit mettre à mal par le YU7, mais également par de nombreux autres rivaux chinois. Tout cela dans un contexte difficile pour la marque, dont les ventes sont en chute libre depuis plusieurs mois. Et ce dans le monde entier.