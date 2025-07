La Tesla Model Y, voiture électrique la plus vendue au monde deux ans de suite, inonde le marché de l’occasion. L’arrivée de la version restylée a accentué ce phénomène, incitant les propriétaires à changer pour le nouveau. Entre les différentes batteries, versions et prix, nous vous guidons pour vous y retrouver.

Tesla Model Y

Voiture la plus vendue dans le monde en 2023 et en 2024 avec, respectivement, 1,23 million d’exemplaires écoulés et 1,09 l’année suivante, la Tesla Model Y a été la première voiture électrique à réaliser cet exploit.

La première place est habituellement réservée à certains modèles de chez Toyota, généralement la Corolla, mais le SUV américain est parvenu à réaliser un tour de force assez impressionnant ces deux dernières années.

Malheureusement pour lui, et à l’image du marché automobile aujourd’hui, ses ventes ont tendance à diminuer et même avec son récent restylage, le marché est plus que poussif. Il faut dire que le canal de l’occasion a aussi explosé à mesure que les ventes de modèles neufs se sont étoffées, et les clients à la recherche d’un Model Y ont aujourd’hui l’embarras du choix.

Polyvalente, spacieuse, efficace et relativement fiable, la Model Y coche beaucoup de cases, même si elle n’est pas exempte de défauts. Voici donc tout ce qu’il faut savoir avant de vous lancer dans l’achat d’une Tesla Model Y d’occasion.

Quelles sont les différentes versions de la Tesla Model Y ?

Chez Tesla, la gamme est plutôt simple. Peu d’options, deux capacités de batteries disponibles et le choix entre propulsion (avec un seul moteur électrique à l’arrière) et quatre roues motrices (deux moteurs électriques).

Quatre déclinaisons étaient disponibles au catalogue avec le restylage, quatre déclinaisons que l’on retrouve aussi sur le nouveau modèle, avec des autonomies légèrement améliorées. Pour les versions en occasion, voici ce que vous retrouverez sur le marché :

Tesla Model Y Propulsion : 275 ch, batterie de 60 kWh et 455 km d’autonomie selon l’homologation WLTP

: 275 ch, batterie de 60 kWh et 455 km d’autonomie selon l’homologation WLTP Grande Autonomie Propulsion (à partir de 2024) : 300 ch, batterie de 79 kWh et 600 km d’autonomie

(à partir de 2024) : 300 ch, batterie de 79 kWh et 600 km d’autonomie Grande Autonomie transmission intégrale : 351 ch, batterie de 79 kWh et 533 km d’autonomie

: 351 ch, batterie de 79 kWh et 533 km d’autonomie Performance : 462 ch, batterie de 79 kWh et 514 km d’autonomie

Tesla ne propose pas de finitions traditionnelles comme d’autres marques. La plupart des Model Y ont le même intérieur : écran central, sièges (jusqu’à 7 places), et les mêmes équipements technologiques.

Bien qu’il y ait quatre Tesla Model Y différentes, seules deux batteries sont proposées. D’un côté, la batterie LFP de 60 kWh (dotée des cellules Blade de BYD) pour la Tesla Model Y Propulsion, et de l’autre, une batterie NMC de 79 kWh (fabriquée par LG Chem) pour les versions Grande Autonomie Propulsion, Grande Autonomie Transmission Intégrale et Performance.

Les deux versions équipées de deux moteurs offrent de meilleures performances sur le 0 à 100 km/h : 6,9 secondes pour la Model Y Propulsion, 5,9 secondes pour la Grande Autonomie Propulsion, 5 secondes pour la Grande Autonomie transmission intégrale et 3,7 secondes pour la Performance.

La consommation WLTP annoncée est la plus faible sur la version Grande Autonomie Propulsion, avec 15,5 kWh/100 km, contre 15,7 kWh/100 km pour la Propulsion avec la plus petite batterie, à cause de son moteur, plus ancien et plus gourmand en énergie. La version Grande Autonomie à transmission intégrale affiche une consommation de 16,9 kWh/100 km, et 17,3 kWh/100 km pour la Performance.

Il y a également une différence de taille au niveau de la recharge est à prendre en compte, avec une puissance maximale de 175 kW seulement pour la Tesla Model Y Propulsion, contre 250 kW pour les autres. En pratique, les grands trajets en voiture électrique vont donc être plus rapides avec les Tesla Model Y qui ont une plus grosse batterie. Pas d’inquiétude pour la recharge rapide, qui se réalise entre 20 et 35 minutes selon les versions.

Quelle année choisir ?

Lancée en 2020 aux États-Unis et environ un an et demi après en France, la Tesla Model Y a connu plusieurs évolutions au fil des années, jusqu’à la version restylée actuelle. Les premiers modèles sortis début 2020 étaient relativement dépouillés de certaines fonctionnalités aujourd’hui considérées comme de série. La voiture ne disposait pas, par exemple, de volant chauffant, de miroirs latéraux auto-obscurcissants ni de vitres latérales à double vitrage. Ça ne concerne pas nos modèles vendus en Europe qui sont arrivés en 2021 et déjà avec ces évolutions.

Début 2022, il y a eu un petit tournant technologique pour la Model Y. Tesla a remplacé l’ancien processeur par un système AMD Ryzen, offrant des performances bien supérieures pour toute l’interface utilisateur. En parallèle, les capteurs à ultrasons ont été supprimés au profit d’un système de conduite assistée reposant uniquement sur la vision par caméra, une décision qui suscite encore des débats sur son efficacité en conditions réelles.

En 2023, la Model Y a bénéficié d’une suspension légèrement assouplie, améliorant le confort de conduite. Mais c’est surtout en 2025 que la version baptisée « Juniper » a marqué un grand changement : nouveau design, une suspension plus confortable et une meilleure insonorisation de l’habitacle.

Quelles sont les options disponibles ?

Comme énoncé plus haut, les options offertes par Tesla pour le Model Y sont restreintes. Les principales concernent l’Autopilot avec deux choix possibles :

Autopilot amélioré (qui coûtait 3 800 euros) : navigation Autopilot, changement de voie auto, parking auto, sortie auto et sortie auto intelligente

Capacité de conduite entièrement autonome (7 500 euros) : Autopilot de base + la reconnaissance et la réaction aux feux de signalisation et panneaux de stop.

En Europe, la fonction FSD (pour Full Self-Driving) et qui fait tant parler d’elle, aussi bien en bien qu’en mal, n’est pas disponible en raison des contraintes réglementaires.

Du côté des autres options, il y avait l’intérieur blanc qui était facturé 1 190 euros, les jantes de 20 pouces à 2 100 euros (de série en 21 pouces sur la version Performance) et les couleurs (hors blanc de série) entre 1 190 et 2 100 euros.

Combien coûte une Tesla Model Y d’occasion ?

En France, la valeur d’une voiture d’occasion est généralement estimée à l’aide de plusieurs outils de cotation, dont la plus connue est la cote Argus. La cote Argus repose sur des critères techniques comme le prix neuf, le kilométrage, l’année de mise en circulation, la motorisation ou encore les options. Elle est utilisée notamment par les professionnels de l’automobile.

Plusieurs critères influencent la valeur d’un véhicule : la marque, le modèle, le kilométrage, l’état général du véhicule, la présence du carnet d’entretien, le nombre de propriétaires, ainsi que les équipements ou finitions. La valeur d’un véhicule n’est pas fixe : elle dépend de ce que les acheteurs sont prêts à payer au moment donné.

Les cotes de la Tesla Model Y fluctuent depuis quelques mois assez considérablement, et le récent ralentissement de la demande et la multiplication des modèles sur le marché de l’occasion a entraîné une baisse des prix. Mais comme vous devez vous en douter, tout dépendra du modèle et de son année.

Par exemple, pour un tout premier modèle sorti en 2021 en Grande Autonomie avec 50 000 km au compteur, il est possible d’en trouver autour de 32 000 euros. Cette version était vendue 59 990 euros à l’époque, hors bonus écologique. Le prix sera sensiblement le même pour une version plus récente de 2023 en autonomie standard, c’est-à-dire la version d’entrée de gamme, le tout avec environ 40 000 km. Avec plus de kilomètres, le prix peut descendre assez largement sous les 30 000 euros. Cette déclinaison débutait en 2023 à partir de 45 990 euros, hors bonus.

Pour les Model Y de 2024, la cote est évidemment un peu plus élevée, comme pour une version propulsion Grande Autonomie avec environ 20 000 km qui se trouve autour de 36 500 euros, soit environ 10 000 euros de moins que son prix neuf de l’époque, hors bonus. Bref, pour moins de 40 000 euros, il est largement possible de trouver son bonheur, et même sous les 30 000 euros sur des versions avec la petite batterie.

Quels sont les problèmes connus sur la Tesla Model Y ?

La Model Y étant un dérivé de la Model 3, elles partagent beaucoup de pièces, donc des problèmes similaires. Pour le coup, les forums et les communautés sur les réseaux sociaux permettent d’avoir une vision assez périphérique des soucis rencontrés sur le véhicule.

Les clients notent par exemple des petits bruits de mobilier, parfois agaçants, dû à des problèmes d’assemblage. Certains joints de carrosserie sont aussi mal alignés (moins courant sur les Model Y que sur d’autres Tesla), tandis que le capteur de siège conducteur est aussi parfois défectueux.

D’autres clients notent aussi la présence d’humidité dans les feux arrière, le cuir synthétique du volant qui peut s’écailler, des problèmes d’infiltration d’eau dans le coffre ou encore les Silentblocs de suspension à surveiller, surtout sur les modèles avec jantes 20 pouces (plus fragiles aux chocs).

Quelle garantie pour une Tesla Model Y d’occasion ?

La Tesla Model Y est garantie 4 ans ou 80 000 km, et le groupe motopropulseur (moteur + batterie) garantie 8 ans ou 160 000 km au premier terme échu, avec une rétention minimale de 70 % de la capacité de la batterie pour la version propulsion. avec la petite batterie. La garantie grimpe à 8 ans ou 192 000 km pour les versions Grande Autonomie et Performance.

Bonne nouvelle, Tesla propose aussi une garantie limitée sur véhicule d’occasion certifiés achetés directement auprès de Tesla. Ces véhicules bénéficient de la garantie limitée standard pour la durée restante de 4 ans ou 80 000 km, selon la première échéance atteinte. Une fois cette garantie expirée, une couverture supplémentaire de 1 an ou 20 000 km est offerte.

Si la garantie limitée standard est déjà échue au moment de l’achat, la garantie limitée sur véhicule d’occasion prend alors effet dès la livraison, pour une durée d’un an ou 20 000 km. La garantie d’origine sur la batterie et le moteur reste valable pour l’ensemble des véhicules d’occasion certifiés.

Nos essais du Tesla Model Y

