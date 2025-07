Pour la fin des soldes, Boulanger brade ce pack liseuse + housse de protection à très bon prix

Si avant de partir en vacances, vous souhaitez acquérir une liseuse, Auchan et Boulanger proposent le pack idéal : la Vivlio Light Zen avec une housse de protection est soldée à 99,99 euros contre 129,99 euros de base.

Sur le marché des liseuses électroniques, les Kindle d’Amazon et les Kobo de la Fnac sont celles qui reviennent le plus souvent. Pourtant on trouve d’autres marques, comme Vivlio, qui présente des arguments tout aussi honorables que ses concurrents. On trouve par exemple, la Light Zen, une liseuse entrée de gamme qui est légère, compacte et dotée d’un stockage suffisant pour avoir des milliers de livres. Pendant les soldes, il se négocie dans un pack à moins 23 %.

En ce quoi ce pack Vivlio est intéressant ?

Le format compact et léger d’une liseuse qui accueille un tas de livres

Un écran 6″ rétroéclairé

Une autonomie solide pour des semaines de lecture

Pour la fin des soldes, la liseuse Vivlio Light Zen est proposée dans un pack avec une housse de protection à 99,99 euros au lieu de 129,99 euros habituellement chez Auchan et Boulanger.

Une liseuse pratique avec un bon confort de lecture

Vivlio propose une petite taille compacte (156 × 108 × 7,6 mm) sur sa liseuse Light Zen pour être emmenée facilement partout avec soi durant vos trajets, comme dans les transports par exemple. Elle offre une prise en main agréable grâce à son poids de seulement 170 grammes.

Côté écran, la Light Zen propose des bordures assez affinées sur son écran e-ink de 6 pouces avec une résolution de 212 pixels par pouce. Pour offrir un bon confort de lecture, la liseuse propose un écran sans reflet pour pouvoir lire même en plein soleil, et donne l’impression de lire comme sur du papier. Grâce au rétroéclairage intégré, il est possible de régler l’intensité de luminosité de jour comme de nuit, mais sans filtre de lumière bleue (pas de mode de température de couleur). Et pour les couche-tard, vous pourrez continuer de lire grâce au mode sombre.

Une grande autonomie pour lire tranquillement

Cette petite liseuse est livrée avec 8 Go de stockage, pour stocker une grande quantité de livres au format numérique, environ 6 000 ebooks, selon le constructeur. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur. La Vivlio Light Zen permet de lire la majorité des fichiers numériques grâce à sa large compatibilité avec plus de 20 formats différents (Epub, Epub3, PDF, etc.) et images sont bel et bien présents, tout comme les formats de BD numérique CBR et CBZ.

Mais l’un de ses plus grands atouts réside dans son autonomie. Vivlio n’a pas négligé cet aspect et assure sur sa liseuse plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. La durée de l’autonomie dépendra de votre usage personnel, mais une telle capacité, vous en oublierez presque de la recharger. En revanche, vous allez devoir éviter les sessions lecture dans le bain car elle n’est pas résistante à l’eau.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références et comparer la liseuse Vivlio Light Zen, nous vous invitons à lire notre guide sur quelle liseuse électronique choisir ?

