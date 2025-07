Il ne reste plus que deux jours avant la fin des soldes d’été. Les e-commerçants tels qu’Amazon, la Fnac, Darty ou encore Boulanger l’ont bien compris et redoublent d’efforts pour baisser encore plus les prix. C’est donc le meilleur moment de faire de bonnes affaires et nous vous partageons uniquement les meilleurs deals Tech ici.

Vous n’avez pas encore profité des soldes d’été ? Dans ce cas, vous avez bien fait d’attendre, car c’est souvent à la toute fin de la dernière démarque que l’on fait les meilleures affaires. Les produits soldés depuis le début de l’événement qui sont toujours en stock se retrouvent généralement bradés à des prix ridiculement bas. Alors, soyez prêts à faire chauffer la CB, parce que cela peut partir très vite !

La liste des offres sera très régulièrement mise à jour, revenez donc y faire un tour plus tard si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres de la dernière démarque des soldes d’été

Nos sélections des soldes par thématiques

Les meilleures offres encore disponibles des précédentes démarques

Les points forts de ce pack Google

Un Pixel 9 compact et puissant, avec la photo comme priorité

Un boîtier multimédia 4K compatible Dolby Vision, rapide et discret

Un duo 100 % Google, simple à synchroniser, prêt à tout faire

Au lieu de 918 euros, le pack Google Pixel 9 et Streamer 4K est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur la Fnac.

Les points forts de l’iPhone 16 Pro

Une belle dalle OLED de 6,3 pouces

Des performances exceptionnelles avec la puce A18 Pro

La personnalisation poussée offerte par iOS 18 (et Apple Intelligence arrive bientôt !)

Lancé à 1 229 euros, l’iPhone 16 Pro (128 Go) est aujourd’hui affiché à 1 087 euros sur Amazon.

Les points forts du Philips 55OLED759

Un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz idéal pour le gaming

L’Ambilight, c’est quand même vraiment cool

Le petit traitement HDR et la compatibilité FreeSync qui vont bien

Au lieu de 1 799 euros au lancement, puis réduit à 1 199 euros récemment, le TV Philips 55OLED759 est encore moins cher aujourd’hui : 867,10 euros sur Amazon.

Les points forts du OnePlus 13

Pour son design, fin et léger

Pour sa puissance

Pour son autonomie

De base à 12 + 256 Go, le OnePlus 13 est en ce moment remisé à 783 euros, contre 1 029 euros sur Amazon. On trouve également la version 512 Go remisée à 824 euros sur le site d’Amazon.

Les points forts du Apple Mac Mini M4 (512 Go)

Son rapport qualité-prix

Son format très compact

Sa puissante puce M4

Dans sa version 512 Go de stockage et 16 Go de RAM, l’Apple Mac Mini M4 est en ce moment remisé à 869 euros au lieu de 949 euros chez Darty. Vous pouvez même l’obtenir à 769 euros grâce à un bonus de reprise.

Les points forts du Nothing Phone (3)

L’interface Glyph Matric est aussi originale que pratique

L’écran AMOLED LTPO 6,67 pouces 1,5K 120 Hz est fou

La qualité des photos

Le prix de lancement du Nothing Phone (3) est de 949 euros mais pendant quelques jours, jusqu’au 31 juillet, vous pouvez le commander pour 849 euros.

Les points forts du HP Victus 15-fb3003nf

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen AI 5 340 + RTX 5060 + 16 Go de RAM

L’IA avec Copilot

Auparavant affiché à 1 499,99 euros, le PC portable HPVictus 15-fb3003nfCopilot+ est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099,99 euros chez Boulanger et chez Auchan.

Les points forts de l’iPad 10

Une qualité de fabrication digne des meilleurs produits Apple

Un écran bien calibré

iPadOS est bien pensé pour une bonne expérience utilisateur

En ce moment sur Amazon, l’iPad 10 (64 Go) est à seulement 299 euros.

Les points forts du Dyson Wash G1

Une grande maniabilité et possibilité de tenir debout seul

Une séparation des débris intelligente

Trois modes d’hydratation

Au lieu de 699 euros, le Dyson Wash G1 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros chez Boulanger.

Les points forts du Logitech G522 Lightspeed

Un casque confortable

Une triple connectivité

Une mémoire interne

Lancé à 169,99 euros, puis réduit à 139,99 euros, le casque Logitech G522 Lightspeed peut aujourd’hui vous revenir à 119 euros chez Boulanger grâce à un bonus reprise de 20 euros.

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

La plupart des enseignes françaises joueront assurément le jeu des promotions durant toute la période des soldes, comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

N’hésitez pas à d’ores et déjà mettre en favori les liens ci-dessus pour ne rien rater de l’événement chez votre e-commerçant favori. De plus, les soldes sont le seul moment en France où les marchands ont le droit de vendre à perte !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.