Pourquoi le smartphone retrouve enfin le sourire, sauf en Chine

Le cabinet d’analyse IDC rapporte une croissance timide, mais tout de même intrigante, de 1% pour le marché du smartphone au second trimestre 2025. Cette hausse n’est, étonnamment, pas due aux ventes d’appareils en Chine… où le secteur souffre au contraire d’une relative disette commerciale.

Oppo Find X8 Pro, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Comme d’habitude, les données publiées par le cabinet IDC nous servent de baromètre pour jauger de la bonne santé (ou non) du marché des smartphones. Les derniers chiffres en date, relatifs au second trimestre 2025, nous laissent ainsi entrevoir un secteur en proie à une certaine précarité, marqué par une croissance de tout juste 1% (face au second trimestre 2024), et globalement dominé par les acteurs habituels : Samsung et Apple en tête, suivis de leurs concurrents chinois.

Contrairement à ce que l’on observe assez souvent, les ventes chinoises sont par contre à la baisse, affichant -1% sur cette période selon IDC, qui fait effectivement état d’une « faible demande » sur le marché chinois, et d’une certaine « incertitude » globale… principalement due à la baisse de la demande pour les appareils Android à bas prix. Des appareils qui constituent d’ordinaire l’essentiel des ventes de smartphones à travers le monde.

Les constructeurs misent sur le haut de gamme et l’IA

« L’incertitude économique tend à comprimer la demande dans le segment inférieur du marché, où la sensibilité au prix est la plus forte. En conséquence, le bas de gamme Android connaît un ralentissement qui pèse sur la croissance globale du marché », explique l’un des experts d’IDC. « En outre, les performances plus faibles que prévu de la Chine ont également contribué à la stagnation de la croissance mondiale. La Chine a reculé au deuxième trimestre, les subventions n’ayant pas réussi à stimuler la demande ».

Source : IDC

IDC fait ici référence à des subventions accordées ces derniers mois par le gouvernement chinois pour l’achat de smartphones. Elles n’ont visiblement pas eu l’effet escompté sur les ventes. De même que les importantes promotions opérées dans le cadre du festival 618 (sorte de Black Friday local) ont en fait surtout permis aux revendeurs d’écouler (principalement) de vieux stocks… sans donner d’élan aux ventes d’appareils récents.

On apprend néanmoins que Samsung a réussi à tirer son épingle du jeu sur le second trimestre, au travers de deux modèles abordables : ses nouveaux Galaxy A36 et A56.

Les constructeurs de smartphones misent enfin, globalement, sur les ventes d’appareils haut de gamme, à plus forte marge, pour compenser les expéditions plus faibles que prévu de smartphones à bas prix. Le déploiement de l’IA sur les appareils les plus accessibles est enfin mis en avant comme un moyen potentiel de relancer la demande sur l’entrée de gamme.

On ajoutera enfin qu’IDC accueille tout de même avec une note d’optimisme ce chiffre de 1% de croissance globale sur un an. « Face aux défis politiques actuels, à l’impact de la guerre et à la complexité des tarifs douaniers, la croissance de 1 % du marché des smartphones est un indicateur essentiel du retour à la croissance », lit-on. Espérons que cette analyse se confirmera aussi sur le troisième trimestre en cours.