Le n°1 mondial du vélo flanche de nouveau après un printemps catastrophique

Giant, considéré comme le numéro un mondial du vélo, a connu un premier semestre 2025 contrasté. Le groupe taïwanais voit son chiffre d’affaires reculer de 12,4 % sur les six premiers mois de l’année, plombé par un printemps particulièrement morose alors que la marque s’attendait à une haute saison fructueuse.

Source : Giant

Giant a connu un premier semestre 2025 contrasté, marqué par une chute brutale de ses revenus au printemps. Le groupe taïwanais, numéro un mondial du vélo, a publié jeudi son chiffre d’affaires pour les six premiers mois de l’année, extraits de ses rapports mensuels transmis à la Bourse de Taipei, nous apprend Bicycle Retailer.

Un printemps très mauvais

Sur la période, Giant a réalisé un chiffre d’affaires de 32,6 milliards de dollars taïwanais, soit environ 929 millions d’euros. Un recul de 12,4 % par rapport au premier semestre 2024. Ce repli s’inscrit dans la continuité d’une dynamique déjà négative observée l’an dernier, puisque la marque avait vu ses revenus chuter de 12,6 % sur les six premiers mois de 2024. Le bénéfice net après impôts s’était alors établi à 47,2 millions d’euros, en baisse de 17,1 %.

Ce qui interpelle, c’est surtout la trajectoire très dégradée du second trimestre 2025. Après un début d’année encourageant — avec un chiffre d’affaires en hausse de 4,9 % au premier trimestre — Giant a subi un net coup d’arrêt. Les ventes ont plongé de 17 % en avril, 29 % en mai, et même 30 % en juin par rapport à l’an dernier. Une série noire qui plombe l’ensemble du semestre.

Le groupe n’a pas encore publié ses résultats détaillés ni communiqué officiellement sur ces chiffres. Comme à son habitude, un rapport trimestriel plus complet et un communiqué de presse sont attendus dans les prochaines semaines.

Des espoirs évaporés

Cette chute contraste avec les espoirs exprimés par la marque il y a quelques mois. Giant tablait sur une reprise progressive de la demande aux États-Unis et en Europe, et évoquait même un marché chinois porté par un fort engouement pour le cyclisme. Le deuxième et le troisième trimestre étaient présentés comme des temps forts de la saison. Il faudra visiblement revoir les prévisions.

Cette nouvelle contre-performance – bien que le bénéfice net constitue le chiffre phare à surveiller – met peut-être en lumière les limites de la reprise espérée dans le secteur du cycle. Ou tout du moins, ces chiffres parfois encourageants, parfois timorés, montrent que la filière traverse plutôt une période de stabilisation que de croissance, comme c’est d’ailleurs attendu en 2025.