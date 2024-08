Le n°1 mondial du vélo vit un début d’année compliqué, mais l’espoir d’une reprise persiste

Le géant taïwanais Giant, considéré comme le n°1 du vélo dans le monde, a publié ses chiffres financiers du premier semestre 2024. Si l’heure n’est pas à la fête avec un chiffre d’affaires en baisse de 12,6 %, le groupe s’attend à une progressive reprise au second semestre de l’année.

Source : Giant

En proie à une profonde crise depuis 2023, la filière du vélo fait tout pour résister à cette conjoncture défavorable où se mêlent plusieurs facteurs aggravants (baisse de la demande, inflation, surstockage, incertitudes géopolitiques). Pour autant, de nombreux experts et observateurs estiment que la fin d’année 2024, voire début 2025, constitueront la fin de ce petit cauchemar grâce à une reprise progressive du marché.

Pendant ce temps-là, il convient de serrer les dents, comme le fait actuellement le n° 1 mondial du vélo, Giant, qui a publié ses chiffres financiers du premier semestre 2024. Spoiler : les chiffres sont à la baisse, avec un chiffre d’affaires (1,05 milliard d’euros) en recul de 12,6 % par rapport au S1 2023. Le bénéfice net après impôts (47,2 millions d’euros) s’est quant à lui contracté de 17,1 %.

Une année 2023 bien pire

Ses chiffres plus que moyens sont à mettre en perspective avec ceux du cru 2023, bien pires. Le géant taïwanais avait connu une baisse de ses bénéfices après impôts de 37,8 %, une chute de son CA de 45 % et une diminution de ses ventes de 16 %. Disons que Giant remonte doucement mais sûrement la pente.

La bonne nouvelle, c’est que cette difficile pente pourrait bientôt appartenir au passé. Disons que Giant, comme d’autres experts, mise beaucoup sur le second semestre de l’année pour de nouveau connaître la croissance.

Dans son communiqué, le groupe écrit : « Au cours du second semestre, les ajustements des stocks sur les marchés européens et américains reviendront à la normale et la tendance sur le marché chinois continuera de stimuler la croissance des performances. On peut s’attendre à ce que les opérations du groupe s’améliorent progressivement ».

Les grands enjeux du marché chinois

En clair : le phénomène très coûteux et problématique du surstockage devrait toujours plus s’estomper au fil des prochains mois, permettant à Giant d’écouler de nouvelles collections de vélos électriques et vélos mécaniques. En outre, le marché chinois semble être aujourd’hui un véritable stimulateur de croissance pour les marques.

On le sait, les vélos de route et les modèles haut de gamme constituent une nouvelle grande tendance en Chine, ce qui permet de limiter la casse pour certains constructeurs dans un contexte morose. À n’en pas douter, l’Empire du Milieu va progressivement s’imposer comme un marché hautement stratégique.