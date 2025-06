Géolocalisation, radar et capteur de pression des pneus : on a vu la grande révolution connectée qui arrive chez le n°1 mondial du vélo

Les vélos électriques Giant vont devenir plus connectés et technologiques d’ici l’automne, grâce à un système de géolocalisation, de nouveaux écrans, un radar et même un capteur de pression des pneus. On a découvert tout ce nouvel écosystème à l’Eurobike 2025, à Francfort.

A l’aube du salon Eurobike 2025 à Francfort (Allemagne) dédié au vélo électrique et musculaire, il se murmurait que Giant revoit sa gamme d’assistance électrique « E+ ». Que nenni, le groupe taïwanais ne suit pas la course à la puissance que l’on observe chez Bosch, Yamaha, ZF ou DJI. Son actualité est plutôt tourné vers l’univers connecté et à la sécurité, sous le nom d’Aegis.

Radar, géolocalisation et verrouillage

Giant Aegis représente ainsi un tout nouvel univers concentrant plusieurs nouvelles fonctions sur les prochains vélos électriques de la marque, ainsi que sur les Liv (modèles pour femme) et Momentum (branche urbaine).

La nouveauté phare est un radar intégré au porte-bagages arrière, détectant les véhicules jusqu’à 120 mètres. Sur l’écran, une jauge indique la distance approximative qui sépare la voiture du vélo, avec une alerte visuelle de couleur rouge ainsi qu’une alerte sonore en cas d’approche rapide.

Plus classique et rejoignant les systèmes Bosch Smart System ou Yamaha PW-Link, Giant Aegis apporte un verrouillage via l’application Ridecontrol. La géolocalisation arrive aussi sur les vélos électriques Giant, avec une solution connue dans le monde de la tech, l’Apple Find My. Elle intègre ainsi l’appli, et permet de retrouver – ou du moins localiser – son vélo en cas de vol.

Nouveaux écrans et capteurs à gogo

L’écran des vélos électriques Giant peut également afficher des alertes de pression des pneus, grâce à un capteur sur les roues communiquant avec le système électrique.

Il est également possible de consulter à tout moment la pression des pneus avant et arrière. Un équipement précieux pour les sportifs, mais aussi pour les vélotaffeurs peu enclins à prendre soin de leur VAE.

Les écrans eux-mêmes évoluent, avec une version dotée d’une grande diagonale centrale sur le guidon ou dans le tube supérieur, et une variante compacte calée à gauche du guidon. Toutes deux accueillent un capteur de luminosité qui fait varier le rétroéclairage, ainsi qu’un micro pour une commande vocale.

Autre nouveauté : des transmissions type Enviolo intègrent l’univers connecté. Le variateur, que l’on connait avec sa poignée tournante, existe désormais avec des boutons plus pratiques, simulant des passages de vitesses, tandis que l’on peut gérer la cadence de la version automatique directement sur l’écran Giant.

Les premiers vélos électriques Giant connectés cet automne

Giant ne détaille pas encore sa nouvelle offre de vélos, mais présente ses nouvelles technologies sur plusieurs prototypes. On note la présence d’un nouveau VTC électrique cossu équipé d’une suspension avant, qui pourrait remplacer l’actuel Explorer E+.

Le second vélo électrique est un VTTAE tout suspendu, dont la marque asiatique devrait communiquer d’ici la rentrée, pour une disponibilité avant la fin d’année 2025.

Ils seront donc les premiers à inaugurer les avancées technologiques Giant Aegis, avant leur généralisation sur l’ensemble de la gamme ces prochains mois et années.