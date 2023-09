Connue pour ses VTT ou vélo de route, la firme taïwanaise Giant débarque en France avec une nouvelle marque, Momentum, et deux vélos électriques que nous avons pris en main.

Dans les grandes marques de vélos, il est impossible de ne pas citer Giant. Le fabricant taïwanais est un groupe important et propriétaire de plusieurs marques. Mais sa réputation existe surtout dans le vélo de loisir, de route ou tout-terrain, moins dans les vélos électriques de ville.

C’est ce qui a poussé Giant à importer Momentum, sa marque mondiale urbaine existant depuis 10 ans, sur le sol français.

Un duo de vélos électriques pour commencer

Nous avons découvert la marque Momentum dans un point de vente Giant à Paris, l’un des 50 qui seront disponibles dans l’Hexagone. Ne faisant que dans le vélo électrique et pour une utilisation citadine (ou quotidienne), cette marque arrive avec deux vélos :

Le Voya E+, un vélo de ville classique léger, sportif et à cadre fermé ;

Le Pakyak E+, un vélo cargo allongé à lourde charge utile et bien équipé.

D’autres vélos viendront assurément gonfler le catalogue. Giant France nous a confirmé qu’un troisième modèle arrivera en 2024. Sera-t-il plus confort, pratique ? L’avenir nous le dira.

On sait qu’un Transend E+ existe hors Europe, avec un moteur central et une batterie amovible, existant en cadre fermé et ouvert, tout comme un cruiser Vida E+. Le Lafree E+, plus typé hollandais, ouvert et avec une batterie arrière serait une bonne alternative accessible. Un vélo pliant Pakway, un cruiser Vida et les urbains UX/Street, non électriques, font partie du lot, mais sont incertains pour l’Europe.

En attendant, les deux vélos actuels seront disponibles en ligne uniquement, mais livrables dans les 50 points de vente Giant (et non à domicile). Dans ces lieux, il sera également possible de les découvrir et d’y obtenir des renseignements.

Momentum Voya E+, le sportif léger urbain

Le Momentum Voya E+ est le type de cycle adopté par les amoureux du vélo classique ou musculaire. Ceux qui désirent faire plus de kilomètres, avec un peu moins d’effort, pour le plaisir ou les trajets domicile-travail dits « vélotaf ».

Il adopte un cadre fermé de type diamant, moins facile à enjamber qu’un cadre ouvert, avec une batterie intégrée non amovible, associée à un moteur arrière très discret. Le Voya est donc typé léger – on pourrait parler d’hybride -, pratique pour garder un vélo électrique facile à transporter, ici avec 18 kg sur la balance. Ce qui n’en fait pas non plus un poids plume.

Le moteur SyncDrive – retravaillée par Bafang – délivre 25 Nm de couple. « C’est plutôt un vélo musculaire doté d’une assistance électrique occasionnelle, pour ceux voulant rouler électrique ou non selon leur envie », nous confirme Sandra Robles, responsable marketing Giant France. La batterie toise à 250 Wh, ce qui est faible mais suffisant pour 72 km en assistance minimale.

On note aussi de très nombreux points de fixations – fourche, cadre, attache-remorque -, de quoi transformer ce VAE en outil pour le bikepacking. Sans béquille, ni éclairage ou garde-boue de base, le Momemtum Voya E+ débute à 2 200 euros, ou 2 342 euros avec les éléments installés. On peut aussi lui ajouter un porte-bagages arrière (129 euros) et avant, (109 euros), voire même en format XXL (128 euros avec renforts latéraux).

C’est donc convenable, surtout au vu de la transmission Shimano Deore ou à courroie, pour le même tarif. Les couleurs se limitent à du rouge ou bleu encre, en trois tailles, mais du blanc arrivera prochainement (vu en boutique) tout comme le jaune du Pakyak E+.

Au guidon du vélo Momentum Voya E+

Bien que la canicule soit à son apogée à Paris en ce début septembre (35 °C), nous avons enfourché ces nouveautés électriques. Le Momentum Voya E+ étonne par son poids, qui apporte dès les premiers mètres la sensation légère d’un vélo musculaire. Il s’inscrit dans la mode des vélos hybrides, à la manière d’un Ellipse E1, d’un Lemmo One, voire d’un Origine Help pour citer une référence très haut de gamme.

Le vélo est donc agile, parfait pour virevolter entre les voitures bloquées dans les carrefours, avec un tantinet de lourdeur dans la direction. Les roues de petite section et leurs pneus Kenda sont corrects pour le confort, mais ne sont toutefois pas adaptées à toutes les chaussées parisiennes, surtout les pavés. Rappelons que le vélo électrique est rigide, sans aucune suspension. Le confort est donc limité, surtout sur la selle ferme, mais il existe une Selle Royal gel en option (39 euros).

Quant au moteur, il est énergique malgré son petit couple de 25 Nm, à tel point que le niveau intermédiaire (sur 3) suffise pour se faire plaisir. Avec le capteur de couple, on reste sur un vélo sportif. Il faut donc pédaler avec un minimum de force, lorsque le mode Auto est le plus sympa à utiliser, puisqu’il fait varier l’assistance selon le dénivelé et vos besoins.

C’est encore plus vrai sur le modèle à courroie, où il faut donner un peu du sien au démarrage, avec l’inconvénient de mouliner au-delà de 20 km/h (monovitesse). La version à dérailleur – le haut de gamme Shimano Deore 10 vitesses – est plus progressive et polyvalente. Et l’on peut dépasser les 30 voire 35 km/h sans problème. Cela reste une idée intéressante de proposer les deux alternatives au grand public.

Les pédales respirent aussi la sportivité : elles sont crantées, avec en option payante pour les pédales plates (79 euros). Les freins hydrauliques Tektro HD-R280 – disques 160 mm avant et 180 mm arrière – sont un peu justes pour le vélo, sans doute car ils n’étaient pas rodés. À vérifier sur un test plus longue durée.

Bref, nous avons eu un bon premier contact avec ce vélo sportif, plaisant à piloter, que l’on a hâte de conduire lors d’un « vrai » test.

Momentum Pakyak E+, l’allongé rassurant des familles

Le Momemtum Pakyak E+ puise son nom dans le lot d’équipements – Pack – ainsi que l’allure cossue – voire bestiale – d’un yak. Effectivement, le vélo cargo électrique veut rassurer les familles, avec des tubes volumineux, des pneus à gros flancs, avec le porte-bagages arrière 46 kg (compatible MIK), et même un grand porte-bagages avant capable de supporter 15 kg, de série. En tout, le cargo accepterait 164 kg, cycliste inclus.

Le moteur SyncDrive Pro, imaginé par Giant mais assemblé par Yamaha, se veut performant en toutes occasions. Sa batterie intégrée au tube peut recevoir une seconde optionnelle, à installer dans le coffre entre la selle et la roue arrière. Ce logement sert en outre d’endroit sécurisé – avec clé – pour de petits objets.

Le Pakyak E+ démarre à 4 700 euros, en taille unique et coloris jaune ou bleu encre. Un prix attractif face à un O2feel Equo équivalent ou le nouveau Cannondale Cargowagen Neo 2. On note toutefois un petit bémol au niveau de la batterie : elle est de seulement 500 Wh (hors batterie additionnelle), le vélo cargo Momentum indiquant 97 km d’autonomie théorique dans le meilleur des cas (et 50 km estimés en pratique, variant selon la charge).

Bravo au chargeur 6 A, redonnant 60 % d’énergie en 1h25 seulement : c’est extrêmement rapide. Plusieurs options existent au catalogue : assises, reposes-pieds, protèges-roue et barres de maintien font monter la facture à 5 176 euros. Mais aussi : panier arrière (199 euros), sacoche (139 euros) ou batterie additionnelle (908 euros avec support) sont en supplément.

Un vélo familial Momentum Pakyak performant et rassurant au guidon

Le Momemtum Pakyak E+ respire la solidité dans tous ses composants, loin de la finesse du Voya. On s’arrête net avec les Tektro à 4 pistons et les disques de 203 mm. La double béquille est par ailleurs très stable, et les porte-bagages sentent la robustesse. Le gros cadre avec batterie intégrée et le bac arrière servant de coffre ajoutent aussi au côté imposant.

Par contre, le vélo n’est pas un pachyderme à l’usage, aidé par ses roues de moyenne taille en 24 pouces et un poids de 37 kg. Le vélo électrique longtail se lance facilement, grâce au moteur Yamaha d’un couple de 80 Nm, de quoi filer à 25 km/h en quelques secondes.

On y vérifie la vitesse via le petit écran : ce dernier est un peu lent à parcourir mais il apporte diverses informations dont l’autonomie estimée selon le mode. La transmission par chaîne et le dérailleur Shimano Alivio 9 vitesses sont somme toute classiques. Une version moins aboutie que le Deore du Voya E+.

Cinq niveaux d’assistance sont au rendez-vous, le dernier assurant la vitesse maximale de 25 km/h même en montée soutenue (on a testé). Nous n’irons toutefois pas emmener ce vélo longtail sur les chemins et autres sentiers battus, car les pneus Maxxis Hookworm sont conçus pour une utilisation urbaine, et l’absence de suspension limite le rayon d’action à la ville.

Le confort des pneus ballon est toutefois superbe, et ne viendra pas trop secouer les enfants à l’arrière. Le parent profite d’une selle suspendue avec de petits ressorts, pour remettre les pieds à plat si besoin. Le vélo cargo Momentum est donc rassurant en tous points pour les trajets du quotidien, à tester sur le long terme avec des charges ou des enfants, pour bien le cerner.

