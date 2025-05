Après 2 années de crise, le n°1 mondial du vélo peut (enfin) un peu respirer

Après une période d’ajustement difficile post-Covid, Giant Group signe un retour solide au premier trimestre 2025, principalement porté par la reprise de son activité OEM. Le fabricant taïwanais de vélos affiche une croissance de son chiffre d’affaires à deux chiffres, avec des signaux positifs sur l’ensemble de ses marchés stratégiques.

Sur les trois premiers mois de l’année, Giant Group a généré un chiffre d’affaires de 16,85 milliards de dollars taïwanais (environ 496 millions d’euros), soit une hausse de 4,9 % par rapport au Q1 2024. La direction du groupe attribue cette performance à un rebond substantiel des commandes OEM qui avaient été fortement réduites au cours des deux dernières années en raison de stocks de vélos excédentaires chez les distributeurs.

Malgré des ventes en recul de 20,2 % entre janvier et mars sur ses propres produits, la hausse constatée en ce début d’année 2025 reflète un effet de rattrapage, mais aussi une reprise plus structurelle des commandes de la part des grandes marques qui s’appuient sur le savoir-faire industriel du groupe.

Une reprise progressive

Cette conjoncture, Giant l’explique par plusieurs raisons : « Le cyclisme reste populaire en Chine, et avec la reprise progressive de la demande sur les marchés américains et européens du groupe Giant, la prochaine haute saison devrait entraîner des ventes plus fortes au deuxième et au troisième trimestre », a déclaré la société, via Bicycle Retailer.

Source : Giant

Pour autant, tout n’est pas rose non plus. Sa santé financière reste marquée par plusieurs résultats contrastés : son bénéfice net après impôt a chuté de 29,3 % par rapport à l’année précédente, et son bénéfice net avant impôt a lui aussi reculé de 40,4 %. Par ailleurs, les chiffres préliminaires du mois d’avril ne laissent rien présager de bon au Q2.

Un mois d’avril très moyen

Bicycle Retailer note en effet que le CA du groupe s’est élevé à 5,73 milliards de dollars taïwanais, en baisse de 17 % par rapport à la même période l’an dernier. Tous ces résultats disparates reflètent à quel point le marché se stabilise encore, après deux années en crise qui ont grandement impacté les entreprises.

On s’attend néanmoins à ce que l’année 2025 soit celle de la stabilisation, sans pour autant revenir à une croissance. Chose que devrait nous réserver le millésime 2026, selon les prédictions et les observateurs du secteur.