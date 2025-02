Malgré la crise du vélo, ce pays voisin montre des résultats encourageants

Une baisse de 10 à 15 % pour le marché du cycle en 2024, voici ce que l’on vous expliquait la semaine dernière suite à la réunion de début d’année de l‘Union Sport & Cycle. Mais en Espagne, un indicateur tend à montrer que le secteur du vélo n’est pas tant en difficulté. Ou tout du moins qu’il arrive à faire de la résistance. La production des vélos en Espagne a en effet augmenté en 2024.

Même si le marché s’attend à enregistrer une baisse de 10 à 15 % en 2024, l’Espagne a produit plus de vélos, comme le relate Bike Europe. En effet, selon les données officielles du ministère de l’Industrie et du Tourisme, 309 900 cycles ont été fabriqués en Espagne, soit une hausse de 2,9 % d’une année à une autre.

L’Espagne se montre active et tente de constituer un pôle industriel dédié à la production de vélos, à l’image de celui que l’on peut trouver au Portugal.

Autre signe encourageant pour la production de vélos en Espagne : la balance commerciale était positive en 2023. En d’autres termes, l’Espagne a exporté plus de vélos produits sur son territoire qu’elle n’en a importé de l’étranger, ce qui lui a permis d’afficher un solde commercial positif de 78 millions d’euros.

Le résultat pour 2024 n’est pas encore publié, mais en observant cette hausse de la production, et en corrélation avec l’augmentation du solde commercial positif ces dernières années, il y a de fortes chances pour que 2024 améliore encore un peu la balance commerciale de l’Espagne dans le domaine du cycle. À moins qu’un élément ne vienne jouer le fâcheux rôle du grain de sable dans l’engrenage.

Toutefois, si l’Espagne augmente son volume de production de 2,9 % en 2024 par rapport à 2023, il ne faut pas oublier de prendre en compte le prix des vélos. Passant de 775 € en moyenne en 2023 à 725 € en 2024, cela représente une baisse de 5,16 %.

De ce fait, le chiffre d’affaires lié à la production n’a pas vraiment augmenté : il a même baissé de 2,2 %. La hausse de 2,9 % de la production n’a donc pas pu compenser la baisse du prix moyen des vélos produits.

