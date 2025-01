Mauvaise nouvelle en vue pour le vélo : les premiers chiffres 2024 ne sont pas bons, après une année 2023 déjà en baisse

Après un boom connu à la sortie de la crise sanitaire liée au Covid-19 et au confinement, le marché du vélo connaît un ralentissement depuis 2023. Et les premières analyses sur l’année 2024 démontrent que la période écoulée n’est pas encourageante.

À la sortie du Covid-19, le marché du vélo a connu une hausse importante. La fin de la crise sanitaire a coïncidé avec la prolifération du vélo électrique. Les offres, plus nombreuses et plus abordables, sont arrivées au bon moment et ont permis de répondre à un besoin d’évasion – et une forte demande – exprimé après la crise sanitaire. De plus, pendant les confinements liés au Covid-19, de nombreuses pistes cyclables, surnommées « Coronapistes », se sont développées et pérenisées, favorisant la pratique du vélo avec un cadre sûr.

Cependant, depuis cette période de forte croissance du marché du vélo électrique, qui a atteint jusqu’à 738 500 ventes en 2022 (sur 2,586 millions de vélos au total vendus), les chiffres tendent à baisser. En 2023, le recul était déjà palpable : 678 5000 VAE ont été écoulés.

Une baisse de 10 à 15 % du marché du velo

Selon les premiers chiffres présentés lors de la réunion de début d’année de l‘Union Sport & Cycle, une baisse de 10 à 15 % serait attendue pour le millésime 2024. Patrick Guinard, président de France Vélo, a déclaré : « Le cycle n’est pas en reste avec une baisse de -10 à -15 % du volume des ventes de vélos classiques et VAE en 2024.«

L’ensemble du marché semble être touché par cette diminution des ventes, et il est plutôt facile d’identifier les premières pistes d’explication.

La plupart des clients sont maintenant équipés

Un vélo est un bien durable, et n’a jamais eu de véritable obsolescence programmée. Prenez soin de votre vélo, et il durera dans le temps avec des frais d’entretien minimes.

On ne change donc pas de vélo tous les quatre matins. Il est même fréquent de changer de voiture avant de changer de vélo. Et depuis la sortie du Covid-19, les innovations majeures ne se bousculent pas.

Certes, il y en a eu, mais un vélo électrique acheté en 2020 ou 2021 reste tout à fait actuel face aux nouveautés d’aujourd’hui. Ceux et celles qui souhaitent s’équiper d’un vélo électrique le sont désormais, ce qui explique la baisse des ventes dans ce segment. Pour autant, les vélos électriques représentent encore une part non négligeable des vélos vendus en France. En 2023, cette part était de 30,45 %, et le chiffre pourrait être similaire en 2024.

Le vélo musculaire est également touché. L’arrivée sur la route des freins à disque et, plus largement, la démocratisation des groupes et dérailleurs électriques ont été des motifs de changement pour de nombreux cyclistes. Maintenant équipés, les remplacements de monture se font plus rares. Passer de 11 à 12 vitesses en payant le prix fort d’un vélo neuf haut de gamme représente un gain marginal.

En avril 2024, Jérôme Valentin, Président & CEO chez Cycleurope Industries, et Vice-Président d’Union Sport & Cycle, mettait en exergue la place du vélo d’occasion pour expliquer la chute des ventes.

Le rôle des vélos d’occasion

« C’est la première année où le VAE est en chute. Il y a trois éléments explicatifs : le vélo d’occasion pour commencer. Il y a des entreprises qui ont été créées pour se spécialiser dans le reconditionnement des VAE. C’est forcément une part de marché qui est prise sur les vélos électriques neufs », analysait l’intéressé.

On peut donc imaginer que le vélo électrique d’occasion – un marché qui propose de très belles offres – a aussi pu jouer en rôle dans cette fameuse baise de 10 – 15 %. Il s’agirait désormais d’intégrer le VAE d’occasion dans les chiffres de l’Observatoire du Cycle pour établir la vraie big picture du marché.