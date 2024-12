Voici une nouvelle preuve en chiffres que le vélo est toujours en crise

Parmi les plus gros pays producteurs de vélos électriques, Taïwan a enregistré une baisse de ses exportations en 2024, notamment vers l’Europe, touchant ses fabricants locaux dont Giant ainsi que le partenaire industriel de VanMoof.

Des vélos électriques Giant Anytour X E+. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La crise de l’industrie du vélo électrique (et mécanique), qui intervient après un gros boom post-Covid, continue et touche toute la planète. Taïwan, l’un des principaux pays producteurs, n’y échappe pas, explique le média économique Bike Europe.

Ses exportations ont drastiquement chuté sur les 9 premiers mois de 2024, à 281 000 unités (-52 % vs 2023), selon le ministère des affaires étrangères. Pire, ce chiffre est pratiquement divisé par 3 depuis 2022, qui avait dépassé le million de vélos.

En outre, le troisième trimestre 2024 n’enregistre que 76 000 vélos exportés, contre environ 100 000 pour les deux premiers. C’est le plus bas depuis 2018.

Des exports largement réduits vers l’Europe

Dans le détail, l’Europe compte pour près de la moitié de l’activité d’exportation (34 000). Cependant, le plus gros marché de Taïwan sont désormais les États-Unis, suivi par les Pays-Bas, l’inverse de 2023.

Les trois principaux pays européens – Pays-Bas, Allemagne et Royaume-Uni – ont aussi vu une baisse de 55 à 57 % depuis le début d’année. Une preuve que le Vieux Continent attend encore le retour à la croissance du marché vélo, prévu par certains en 2025 voire 2026.

Bike Europe ajoute également que les fabricants « s’approvisionnent en vélos électriques dans d’autres pays, notamment en Europe Centrale« .

Les vélos électriques en panne, les mécaniques résistent

Derrière les chiffres d’exportation, c’est aussi une question d’argent qui se pose. Sur les 11 premiers mois de 2024, Taïwan estime avoir exporté 583 millions d’euros en vélos électriques, contre 1,1 milliard en 2023. C’est même moins que sur la même période de 2019.

Le moteur Shimano E5100 sur un vélo électrique Merida. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le 3e trimestre est le plus alarmant avec seulement 60 millions d’euros, soit moins de la moitié de 2023 (-54 %). Heureusement, le constat est moins dur chez les vélos mécaniques, avec une valeur de 740 millions d’euros, en baisse de « seulement” 27 % par rapport à 2023 et stable vs 2022.

Il faut ainsi craindre des difficultés financières pour les assembleurs et fabricants taïwanais de VAE, voire des faillites pour les plus fragiles. Néanmoins, l’activité semble meilleure en cette fin d’année.

Les fabricants secoués, dont Giant et le fabricant de VanMoof

A titre d’exemple, le n°1 mondial Giant a communiqué 1,69 milliard d’euros de chiffre d’affaires sur les 3 premiers trimestres de 2024, soit une baisse de 7 % par rapport à 2023. Signe positif pour le groupe taïwanais, le troisième trimestre n’a reculé que de 5 % contre -20 % pour le 1er trimestre.

Le second producteur de l’île, Merida, a même augmenté son chiffre d’affaires de 6 % (697 millions d’euros). Ceci grâce à un excellent 3e trimestre, effaçant la baisse sur les deux premiers. Le groupe n’a toutefois pas amélioré ses bénéfices, en chute de 15 % par rapport à l’an dernier.

Un vélo Vanmoof S5, fabriqué par le taïwanais Ideal Bikes // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Enfin, Ideal Bike, troisième fabricant de Taïwan, est le plus touché, en recul de 32 % à 56 millions d’euros. Cet acteur a surtout été affecté par deux principaux clients, Advanced Sports Europe – ne pas confondre celle d’Advanced Bike cet automne – et celle de la faillite de VanMoof en 2023 désormais en renaissance. Ses pertes sont cependant moindres, à 2,85 millions d’euros en 2024 contre 4,34 millions l’an passé, grâce à un plan de réduction des coûts.