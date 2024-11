Le n°1 du vélo dans le monde n’arrive toujours pas à remonter la pente

Après une baisse de son chiffre d’affaires de 12,6 % au premier semestre 2024, Giant, considéré comme le n°1 du vélo dans le monde, s’attendait à une reprise sur la seconde partie de l’année. Que nenni. Le 3e trimestre a même enregistré une baisse du CA de 4,7 %.

« On peut s’attendre à ce que les opérations du groupe s’améliorent progressivement ». Voici ce qu’écrivait le géant taïwanais Giant à l’issue du premier semestre 2024, marqué par une baisse du chiffre d’affaires de 12,6 % par rapport au S1 2023. Pour autant, la situation ne s’est pas franchement bonifiée.

Le n°1 mondial du vélo a en effet révélé ses chiffres financiers du 3e trimestre de l’année – via Bike EU. Le constat est clair : il n’y a eu de reprise franche, avec un chiffre d’affaires en recul de 4,7 %. Le bénéfice net avant impôt a quant à lui dégringolé de 33 %, et celui après impôt de 30 %. Giant explique cette baisse par une augmentation de ses dépenses.

Les raisons de cette nouvelle baisse

Le fait est que sur l’ensemble de l’année – janvier à octobre -, son chiffre d’affaires reste dans le négatif : -7,1 % (1,67 milliard d’euros). Giant apporte par ailleurs des éclaircissements quant au bilan du 3e trimestre 2024 : « Les niveaux de stocks en Europe et en Amérique du Nord continuent de baisser », mais « les commandes passées par les détaillants et les clients OEM restent très prudentes, ce qui affecte la reprise des ventes », constate-t-on.

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Certes, le 3e trimestre est dans le rouge, mais les chiffres restent moins catastrophiques qu’au 1er trimestre (-20,2 %) et au second trimestre (-5,6 %). Le millésime 2024 montre avant tout que la crise du vélo n’est pas encore derrière nous, et que la reprise de la croissance est – comme on s’en doutait – relativement difficile.

L’espoir chinois

Comme plus tôt dans l’année, Giant compte sérieusement sur le marché chinois pour reprendre du poil de la bête. « La culture sportive post-pandémie a suscité un énorme intérêt pour le cyclisme et a alimenté une forte croissance des ventes sur le marché intérieur de Giant China. Nous restons confiants quant au potentiel du marché chinois à long terme ».

À quelle sauce sera mangée la filière du vélo dans les prochains mois ? On s’attend à ce qu’une embellie intervienne au début de l’année 2025, mais rien ne le garantit non plus. Certains observateurs misent même sur 2026 pour que tout reparte de l’avant. Rien n’est donc gagné, et tout reste à faire.