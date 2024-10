Mauvaise nouvelle pour le marché du vélo : cette étude ne présage rien de bon avant un certain temps

Selon une étude du cabinet de conseil Roland Berger, le marché du vélo ne pourrait regoûter à la croissance qu’à partir de 2026, et non pas 2025 comme c’était jusque-là pressenti.

Un vélo électrique reconditionné // Source : Rebike

Après deux années de crise profonde, où les faillites et autres difficultés financières ont autant touché les grandes, moyennes et petites entreprises, la filière vélo attend le fameux rayon de soleil qui lui permettra de sortir la tête de l’eau. Jusque-là, la majorité des experts et observateurs juge que 2025 sera l’année de la reprise.

Une récente étude du cabinet de conseil Roland Berger – relayée par le magazine allemand Wirtschaftswoche et leurs confrères eBike News – ne l’entend néanmoins pas de cette oreille et estime que le marché reprendra réellement des couleurs à partir de 2026 au plus tôt. Le rapport se base sur 40 acteurs du secteur, surtout issus de pays germanophones.

Des prix encore avantageux pour 18 mois ?

Plusieurs enseignements peuvent être tirés. En premier lieu, la guerre des prix devrait se poursuivre au moins sur les 18 prochains mois, ce qui est avantageux pour le consommateur. Cette tendance serait liée à des stocks qu’il faut encore vider, mais aussi à une concurrence exacerbée qui pousse les fabricants à se rendre le plus attractif possible.

Aussi, il ne faudrait logiquement pas s’attendre à battre les chiffres records exceptionnels de l’année 2021, où 22,1 millions de vélos ont été vendus dans toute l’Europe, enregistrant un chiffre d’affaires de 19,7 milliards d’euros. Que l’année 2024 ou 2025 n’atteignent pas le niveau du cru 2021 n’est en soi pas dramatique, car ce millésime n’était en quelque sorte pas normal.

Les VAE auront toujours la cote

Selon l’étude, la croissance des ventes sera surtout boostée par les vélos électriques, qui n’ont cessé de progresser au cours des dernières années – sauf en 2023, avec un léger coup d’arrêt en France et partout en Europe. Il n’empêche, un grand fabricant de VAE non cité par l’étude prévoit tout de même une baisse de ses volumes à hauteur de 15 % d’ici 2025. Il ne faut cependant pas généraliser ce cas à l’ensemble du secteur.

Le cabinet Roland Berger conseille au passage aux constructeurs de mieux structurer leur catalogue en réduisant le nombre de lancements à l’année.