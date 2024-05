Très mauvais début d’année pour le n°1 mondial du vélo, mais l’espoir d’une reprise se dessine

Le groupe taïwanais Giant, considéré comme le n°1 mondial du vélo, connaît un début d’année 2024 délicat : ses ventes ont chuté de 20,2 % entre janvier et mars. Une petite éclaircie semble néanmoins se dessiner, avec un mois d’avril prometteur.

Dans la filière du cycle, personne n’a été épargné par la crise de 2023. Inflation, baisse de la demande, incertitude géopolitique, surstockage : les facteurs sont multiples. Même le n°1 mondial du vélo, le géant taïwanais Giant, a été touché de plein fouet : au second semestre de l’an passé, ses ventes ont par exemple chuté de 26,9 %. Pire, un recul de 39,9 % a été observé au quatrième trimestre 2023, par rapport à 2022.

Malheureusement, cette mauvaise dynamique n’a pas été stoppée en ce début de millésime 2024. Les résultats financiers du fabricant entre janvier et mars ne sont pas bons : ses ventes se sont contractées de 20,2 % par rapport au Q1 2023, pour un chiffre d’affaires global de 459,5 millions d’euros, apprend-on dans un communiqué de presse. Son bénéfice net diminue quant à lui de 37,8 % (15 millions d’euros).

Un mois d’avril prometteur

Giant cite deux principaux marchés qui plombent ces résultats : les États-Unis et l’Europe, qui continuent de vider leurs stocks afin de retrouver un équilibre sain. En revanche, la popularité grandissante du vélo en Chine semble de bon augure pour Giant, qui souhaite capitaliser sur le succès des vélos de route et du VTC en Empire du Milieu.

Pour autant, le mois d’avril pourrait constituer une petite bascule encourageante. Comme le fait remarquer Bike UE, les ventes de Giant n’ont reculé que d’1,75 % sur ce mois, pour un chiffre d’affaires de 197,4 millions d’euros. Ce constat nous fait poser deux questions : s’agit-il d’un phénomène isolé ou d’une tendance plus globale qui se pérenniserait ensuite ?

Forcément, et pour la bonne santé du secteur et de Giant, on espère que le marché parvienne à se stabiliser le plus tôt possible – même si le surstockage devrait encore perdurer en France et en Europe sur toute l’année 2024, ou presque.

Un avantage géographique

Giant a selon nous un avantage de taille par rapport à d’autres constructeurs : en étant basé Taïwan, cela lui donne un accès direct au marché chinois en pleine expansion et où de nombreuses parts de marché sont encore à prendre. Cela peut lui permettre de compenser un minimum sa baisse d’activités dans le reste du monde.

D’ailleurs, la marque l’admet elle-même : « Les ventes de vélos en Chine sont restées fortes au premier trimestre. Avec le lancement de nouveaux modèles, nous prévoyons une croissance continue des ventes sur ce marché ».