La pratique du vélo est-elle dépendante de la météo ? Voici ce que disent les chiffres 2024 de Vélo & Territoires

Il est plus agréable de faire du vélo sous un soleil estival plutôt que sous une pluie hivernale. Mais les changements de climat au cours de l’année impactent-ils la pratique du vélo en France ? Vélo & Territoires a publié un nouveau rapport qui permet d’apporter un début de réponses à cette question.

Source : Veloretti

Nous, les premiers, prenons le vélo avec plus de plaisir lorsque la météo est clémente que lorsque les températures sont froides, le temps humide et le ciel gris. Toutefois, on constate des progrès dans la régularité de la pratique du vélo.

Plus de pratiquants au printemps qu’en hiver

Selon les études et chiffres de Vélos & Territoires, recueillis d’après l’analyse de 315 compteurs à vélo partout en France, la pratique tend à être plus régulière au cours de l’année 2024 que celle de 2023.

Bien sûr, la météo a toujours des effets sur les déplacements à vélo. Entre la première semaine de janvier et les semaines du mois de juin, le nombre de vélos passant en moyenne par jour devant les capteurs double. Lorsque 350 vélos passent devant un capteur en moyenne début janvier (semaine 1), ils sont plus de 850 début juin (semaine 23). Preuve que les conditions climatiques jouent un minimum.

Une meilleure régularité sur l’année

Les chiffres de Vélos & Territoires démontrent une pratique qui tend à devenir plus régulière d’année en année. Si l’on compare les courbes annuelles du nombre de pratiquants en 2023 à celles de 2024, on constate que 2024 a enregistré une pratique plus régulière, surtout à l’automne.

Graphique utilisation du vélo en moyenne en France // Source : Vélos et Territoires

Peut-être s’agit-il d’un effet Jeux olympiques, mais la pratique du vélo a moins eu tendance à s’effondrer cet automne, contrairement à ce que l’on a observé en 2023. La météo des mois de septembre, octobre et novembre a été plus clémente. Il y a bien sûr eu des épisodes pluvieux qui ont engendré une baisse des déplacements à vélo, mais pas de véritables tempêtes provoquant un effondrement des statistiques.

Différentes pratiques entre la ville et les milieux ruraux

Ce que permettent également de mettre en évidence les 315 compteurs installés partout en France, c’est la différence du nombre de déplacements à vélo entre la ville et la campagne. Dans le dernier rapport de Vélos & Territoires, on peut lire : « 1 385 passages sont comptabilisés en moyenne par jour et par compteur en milieu urbain contre 159 passages en milieu rural et 213 en milieu périurbain« .

La fréquentation est presque divisée par 10, et plusieurs raisons peuvent expliquer cela. Les déplacements ne sont pas les mêmes en zones périurbaines qu’en ville. Il est fréquent de devoir parcourir une quinzaine de kilomètres pour se rendre au travail dans les milieux ruraux. Les routes équipées de pistes cyclables sécurisées y sont encore très rares, et la circulation à vélo se fait donc sur la route, aux côtés des voitures et camions, ce qui peut être intimidant.

Source : Coen van de Broek via Unsplash

De ce fait, la pratique du vélo en milieu rural et périurbain relève plutôt du loisir que d’un aspect pratique pour les déplacements quotidiens. Les personnes utilisant leur vélo pour aller au travail sont souvent des cyclistes plus aguerris qui intègrent ces trajets dans leurs entraînements.