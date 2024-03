Le marché du vélo électrique est-il saturé aux Pays-Bas ?

Une étude de Multiscope menée auprès de 5554 Néerlandais âgés de plus de 18 ans tend à montrer que le marché du vélo électrique se tarit. Moins de personnes comptent en effet s’acquérir d’un VAE, alors que les ménages se sont de plus en plus équipés au cours des dernières années.

Les Pays-Bas est l’un des seuls pays d’Europe où il se vend plus de vélos électriques que de vélos mécaniques – les VAE représentaient 57 % des ventes en 2022 -, bien que l’Allemagne l’a tout récemment rejoint. Il n’empêche, une étude chapeautée par Multiscope auprès de 5554 Néerlandais âgés de plus de 18 ans met en lumière un marché stagnant.

La grande question étant : les Pays-Bas sont-ils arrivés à saturation en matière de vélos électriques ? Déjà, faut-il savoir que 43 % des Néerlandais possèdent déjà au moins un cycle électrifié, un scooter électrique ou un EPDM, contre 42 % en 2022. Tout ceci représente une valeur de 12,9 milliards d’euros. Les VAE, eux, constituent 96 % de cette dite valeur.

Moins d’acheteurs

En clair : les vélos électriques sont clairement sur-représentés tant en valeur financière qu’en volume. Problème : 65 % des personnes interrogées n’envisagent pas d’acheter de vélos électriques, scooters électriques ou EPDM dans un avenir proche. Un chiffre qui était de 52 % il y a deux ans.

Cette forte hausse de 13 points peut refléter la baisse de la demande observée un peu partout en Europe en 2023, couplée à une inflation globale qui a rendu le grand public plus timide à l’idée d’investir dans un VAE. D’ailleurs, le chercheur Guido de Wit, de Multiscope, estime que « les gens qui voulaient acheter un tel véhicule électrique l’ont maintenant fait ».

Et de poursuivre : « De plus, les vélos électriques sont très chers, surtout par rapport aux vélos normaux avec lesquels ils sont en concurrence ». L’étude met ainsi en exergue un autre chiffre intéressant : seuls 10 % des personnes sondées souhaitent acheter un VAE l’an prochain.

Des acteurs néerlandais en difficulté

Les acteurs néerlandais souffrent de la conjoncture actuelle. Après une année 2023 catastrophique pour la filière – surstockage, inflation, baisse de la demande -, nombreux ont été les fabricants à mettre la clé sous la porte. Le n°1 du vélo en Europe, le néerlandais Accell Group, vit quant à lui des heures très sombres.

Délocalisation, rappel massif de modèles dû à des anomalies techniques graves, dette pharaonique, licenciement, restructuration interne : l’urgence est là. Malheureusement, les spécialistes et acteurs du secteur ne prédisent pas non plus une année 2024 flamboyante et attendent une stabilisation globale au Q4 de l’année, voire au début de l’année 2025.