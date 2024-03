Les vélos électriques ont dépassé les vélos musculaires chez cet important pays européen, mais tout n’est pas rose

La Zweirad-Industrie-Verband (ZIV), ou l’Association de l’industrie des deux-roues en Allemagne, a publié son rapport annuel relatif aux ventes de vélos musculaires et vélos électriques enregistrés en 2023. Pour la première de l’histoire, les VAE caracolent en tête, dans un contexte néanmoins délicat.

Jusque-là, un seul pays européen pouvait se targuer de vendre plus de vélos électriques que de vélos mécaniques sur son territoire : les Pays-Bas. Pour autant, l’Allemagne et l’Autriche n’étaient pas vraiment pas loin dès 2022, comme nous le montraient à l’époque les chiffres de Bike EU. Et pour au moins l’un de ses deux pays, la bascule a été officiellement faite en 2023 : il s’agit de l’Allemagne.

L’Association de l’industrie des deux-roues du pays, aussi connue sous l’acronyme ZIV, a récemment publié son rapport annuel. Pour rappel, cet organisme est composé d’environ 100 entreprises membres spécialisées dans la production, l’importation et la fabrication de pièces, composants et d’accessoires dans le vélo et vélo électrique.

Les VAE prennent la tête

Les chiffres sont clairs : en 2023, les VAE représentent 53 % des ventes de cycles outre-Rhin, contre 47 % de biclous musculaires. Dans le détail, ce pourcentage représente un total de 2,1 millions modèles électriques écoulés, soit 200 000 de plus que l’an passé. Lors d’une conférence, la ZIV a par ailleurs donné plus des détails sur les familles de VAE les plus populaires.

Étonnement et contrairement à la France, ce sont les VTT électriques qui trustent le classement des ventes : 39 %. Par chez nous, en 2022, cette catégorie de vélos atteignait 22 % des ventes. Sans surprise, les VTC (25 %) et vélos urbains (21 %) complètent le podium, suivis des vélos cargo (9 %) et des vélos routes et gravel (3 %).

L’Allemagne est un marché fort en Europe pour le vélo. Ce pays est un indicateur important sur la forme de la filière, qui subit une chute globale importante en termes de ventes : – 13 % de vélos vendus (musculaire et électrique), soit 4 millions de cycles écoulés contre 4,6 millions en 2022.

Une valeur qui chute

Malgré la nouvelle domination de l’électrique, la valeur du marché allemand a été recensée à 7,06 milliards d’euros contre 7,36 milliards en 2022. Le cru 2023 reste toutefois meilleur que celui de 2021, où la valeur s’élevait à 6,56 milliards d’euros. Le prix moyen d’un VAE a par ailleurs progressé : 2950 euros, contre 2800 euros en 2022. En France, le tarif moyen vogue davantage autour des 2000 euros.

Pour connaître tous ces chiffres à l’échelle de notre pays, il faudra patienter jusqu’au festival Vélo In Paris, où l’Union Sport & Cycle dévoilera son Observatoire du Cycle 2023. L’occasion alors de mieux comprendre l’état de notre marché du cycle et d’observer les nouvelles tendances en vogue.