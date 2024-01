Passionné par le vélo ou envie de le découvrir ? Vous allez adorer cet évènement ouvert à tous

Le Festival Vélo in Paris revient pour sa 6e édition du 27 au 29 avril 2024 au Parc Floral de Paris. L’occasion pour le grand public d’échanger avec des dizaines de marques, mais aussi et surtout d’essayer des vélos et vélos électriques. Point d’orgue de l’événement : la présentation de l’Observatoire du Cycle 2023, qui révélera tous les chiffres de ventes de l’an passé.

Depuis la fin du premier confinement et l’ère post Covid-19, le vélo a pris une place particulière dans nos modes de transport. La montée en puissance de sa pratique, le renforcement de l’offre et la multiplication des infrastructures cyclables ont fait de ce véhicule un incontournable pour beaucoup d’entre nous. Sans oublier des chiffres de ventes en constante hausse, tout particulièrement pour les vélos électriques.

Chaque année, un événement spécifique fait office de passerelle entre les professionnels et le grand public : le Festival Vélo in Paris, qui, pour sa 6e édition, pose une nouvelle fois ses valises au Parc Floral de Paris, du 27 au 29 avril 2024. Cet événement sportif et citoyen est l’endroit idéal pour toute personne souhaitant découvrir le vélo et certaines marques en particulier, mais aussi assister à des conférences.

Tests, conférences et courses de draisiennes

Les 10 000 m 2 de superficie permettront en effet de rencontrer des dizaines et des dizaines de marques, parmi lesquelles Trek, Canyon, Vélo de ville, Gitane, Bosch, O2Feel ou encore Douze Cycle. L’idée étant de découvrir des noms encore inconnus, d’échanger avec eux, de comprendre ce qu’ils font, et surtout, d’essayer leurs produits grâce aux diverses « pistes test » qui encerclent le festival.

Source : Vélo in Paris Source : Vélo in Paris Source : Vélo in Paris

Si le programme complet n’a pas encore été dévoilé, deux temps forts nous ont déjà été communiqués : le lancement officiel de « Mai à vélo », qui « encourage le grand public quel que soit son âge et sa localisation à re (découvrir) le plaisir et les bienfaits de la pratique cycliste » ; l’Observatoire du Cycle 2023, par l’Union Sport & Cycle.

Tous les chiffres de vente 2023 à venir

L’Observatoire du Cycle permet de mettre en exergue tous les chiffres de vente du secteur, par catégorie de vélo (musculaire, électrique), segments (urbain, VTC, VTT, cargo, etc.) et canaux de ventes (boutique, en ligne), entre autres. C’est un excellent moyen de prendre de la hauteur sur l’année écoulée, et surtout de voir comment le marché s’est comporté. Une conférence dédiée aura lieu le lundi 29 avril.

Pour les jeunes générations, des courses de draisiennes et des « démonstrations spectaculaires »seront organisées tout au long du rendez-vous. Pour les plus passionnés, des conférences auront lieu : le programme n’est pas encore connu.

Informations pratiques du Festival Vélo in Paris :

Quand : 27, 28 et 29 avril 2024

Où : Parc Floral de Paris

Prix : gratuit