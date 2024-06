On a compilé tous les chiffres de vente des vélos électriques de 2007 à 2023 : un véritable changement de dimension

Frandroid a compilé toutes les données relatives aux chiffres de vente de vélos entre 2007 et 2023. L’occasion de prendre du recul sur le segment des vélos électriques, dont la part a progressivement augmenté jusqu’en 2016, avant d’exploser en 2017. En 2023, près d’un vélo sur trois écoulé en France était électrique.

C’est indéniable, les vélos électriques ont le vent en poupe depuis quelques années déjà. Mais à quel point leur proportion a pris de l’ampleur au fil des années ? Frandroid a compilé tous les chiffres de ventes de l’année 2007 à 2023. L’objectif : calculer la part des VAE dans les volumes de vente globaux, pour mieux se rendre compte de leur progression.

Pourquoi l’année 2007 ? Car nous nous sommes servis de la base de données de Statista, qui établit un suivi des ventes de 2007 jusqu’à 2019. Nous nous sommes ensuite procuré les différents « Observatoire du Cycle » réalisés par l’Union Sport et Cycle, de 2020 à 2023. Ci-dessous, voici un graphique qui résume l’ensemble des données regroupées.

Quelles leçons peut-on tirer de ce graphique ? Déjà, mettons en exergue les deux extrêmes que sont les années 2007 et 2023, où 9700 vélos électriques se sont vendus d’un côté, et 678 500 de l’autre. Cela représente une augmentation de 6895 % en 16 ans. À l’époque, la part des VAE grimpait à… 0,28 % (3,466 millions de ventes au total).

En 2023, cette part a pris une tout autre ampleur : 30,41 %. Autrement dit, près d’un vélo sur trois vendu était électrique l’an passé.

Des trajectoires opposées

Ce graphique permet aussi de se rendre compte de la lente et progressive chute des ventes totales, tout particulièrement celles des vélos mécaniques. Il est intéressant de voir qu’entre les cycles musculaires et les VAE, leur trajectoire tend à s’opposer : d’un côté, les chiffres baissent inexorablement, de l’autre, ils grimpent sans cesse.

Une année pivot a propulsé les vélos électriques dans une autre dimension : 2017, avec 278 000 modèles écoulés, contre 134 000 en 2016 (soit une hausse de 107 %). Pourquoi un tel bond ? Car c’est cette année que le gouvernement a mis en place un bonus écologique vélo électrique.

« Le bonus VAE a créé un effet de levier très important beaucoup plus en termes de médiatisation qu’en termes financiers : tout à coup, l’intérêt du VAE a été porté à la connaissance des Français » expliquait Jérôme Valentin, coprésident de l’Union Sport & Cycle – via Vélo et & Territoires.

Un âge d’or post Covid-19

Sans grande surprise, le cru 2020 a également été excellent pour le vélo électrique, avec 514 672 ventes. La fin du premier confinement et les coronapistes qui se sont pérennisées ont poussé le grand public à s’équiper en VAE, bien content aussi de fuir les transports en commun et les espaces fermés propices à la propagation du Covid-19.

C’est ainsi qu’a commencé l’âge du vélo électrique : 2021 et 2022 ont été des millésimes historiques, suivi d’une année 2023 plus timorée en raison d’une profonde crise qui a touché la filière. Les causes : l’inflation, la baisse de la demande, le surstockage et les incertitudes géopolitiques. Il n’empêche, la part du VAE a tout de même augmenté.

Le VAE dans le parc global français

Aujourd’hui, le parc vélo de la France est composé à 30 % de VAE, si l’on se fie aux données de Bike EU. C’est plus que l’Italie (25 %), mais bien moins que les Pays-Bas (56 %), l’Allemagne (53 %), l’Autriche (52 %) et la Belgique (51,2 %).

Ci-dessous, un tableau récapitulatif sur les chiffres de ventes globaux, ceux des vélos électriques et la part qu’ils représentent, de 2007 à 2023.

Année Ventes totales (millions) VAE Part des VAE 2007 3,466 9700 0,28 % 2008 3,336 15 300 0,45 % 2009 3,132 23 700 0,76 % 2010 3,031 38 000 1,25 % 2011 3,197 37 000 1,16 % 2012 2,917 46 100 1,58 % 2013 2,785 56 600 2,03 % 2014 2,977 77 500 2,6 % 2015 2,996 102 000 3,4 % 2016 2,778 134 000 4,82 % 2017 2,806 278 000 9,91 % 2018 2,706 338 000 12,49 % 2019 2,652 388 100 14,63 % 2020 2,684 514 672 19,8 % 2021 2,788 659 337 23,65 % 2022 2,596 738 000 28,43 % 2023 2,231 678 500 30,41 %