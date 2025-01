La crise du vélo n’épargne pas Brompton, qui a vécu une très mauvaise année comme le montent ces chiffres insuffisants

Ventes en baisse, bénéfices quasi nuls : Brompton accuse le coup en 2024, même si son PDG reste confiant sur le marché du vélo électrique et musculaire.

Le PDG de brompton, Will Butler-Adams, soulevant le T Line (7,45 kg) // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Née en 1975, l’entreprise britannique Brompton a lancé un modèle inédit pour célébrer ses 50 ans cette année, le fameux Brompton Electric G Line que nous avons testé, et qui se distinguer par es aptitudes plus polyvalentes. Toutefois, cet anniversaire s’inscrit dans une situation du vélo électrique et mécanique en crise.

Lors de notre entrevue en septembre, le PDG Will Butler-Adams insistait sur la stabilité financière de l’entreprise, mais alertait sur une baisse sensible lors de l’exercice 2024 (1er avril 2023 au 31 mars 2024). De son côté, The Guardian révèle un bilan financier morose, publié à la veille de Noël.

Des pertes nettes

Dans le document officiel, nous apprenons que le chiffre d’affaires de Brompton passe de 129,4 à 122,6 millions de livres (147,7 millions d’euros), en baisse donc de 5 %. Les profits ont également reculé de 10,7 millions de livres (12,8 millions d’euros) à… 4 602 livres (5 550 euros). C’est à peine plus qu’un Brompton Electric G Line ! Après impôts, Brompton enregistre même une perte nette de 1,046 million de livres (1,27 million d’euros).

Première cause : les ventes de la marque ont fléchi de 8,2 %, soit 84 899 contre 91 785 l’an précédent.

Toutefois, l’explication la plus plausible se trouve dans les dépenses en hausse et une réduction des coûts moins importante que prévu. Les coûts opérationnels ont bondi de 15 %, « notamment en raison de l’augmentation de la masse salariale et des coûts marketing« , précise le rapport financier.

Le vélo pliant électrique Brompton G Line. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Brompton est aussi devenue plus dépendante des exportations, comptant désormais pour 80 % des ventes, contre 74 % sur l’exercice 2023. Elle rassure aussi sur un « virage vers les modèles haut de gamme« , et par conséquent une « marge supérieure par vélo« . Autre information intéressante dans un monde plus décentralisé, les ventes directes (internet et magasin) ont augmenté de 23 %.

2025 encore morose mais un PDG optimiste

« L’industrie [du vélo] est toujours secouée et ne va pas s’améliorer cette année. Elle ne sera pas pire qu’en 2024 mais il reste encore beaucoup de stock« , a confié le patron au média britannique.

« Londres, Édimbourg, New York, Séville, Paris ont conduit plus de gens à la mobilité active pour la qualité de l’air et une meilleure santé. Dans l’ensemble, les choses vont dans le bon sens« , ajoute-t-il.