Les fiches techniques des Pixel 10 Pro et 10 Pro XL se retrouvent dans la nature, deux mois avant leurs sorties

Alors que Google prépare, à priori, un évènement pour le 20 aout prochain, le géant de la recherche n’aura sans doute plus grand-chose à dévoiler puisque les fiches techniques de ses Pixel 10 Pro viennent de fuiter.

Google Pixel 10 Pro XL // Source : OnLeaks – Android Headlines

Après les Pixel 10 la semaine dernière, c’est au tour des Pixel 10 Pro et 10 Pro XL de se montrer un peu en avance. Des informations obtenues par Android Headlines prétendent dévoiler la fiche technique des mobiles de longues semaines avant leurs sorties.

Pas de grandes surprises cela dit, les caractéristiques putatives des futurs mobiles haut de gamme de Google semblent raccord avec tout ce qui avait fuité auparavant et avec les générations précédentes de mobiles.

Caractéristiques techniques des Pixel 10 Pro et 10 Pro XL

Bien décidé à venir bousculer un peu les mastodontes que sont les iPhone 16 Pro et les Galaxy S25 Ultra, Google semble avoir mis le paquet sur ses fiches techniques. On y retrouverait :

Écran

6,3 pour le 10 Pro (2856×1280 px)

6,8 pouces pour le 10 Pro XL (2992×1344 px)

Un taux de rafraîchissement capable de monter jusqu’à 120 Hz

3000 nits de luminosité maximale

Vitre de protection Gorilla Glass Victus 2

RAM, stockage et processeur

16 Go de RAM

Un processeur Tensor G5

128/256/512 Go ou 1 To de stockage pour le 10 Pro

256/512 Go ou 1 To de stockage pour le 10 Pro XL

Photo

Trois modules photo au dos Un principal de 50 Mpx Un ultra grand-angle de 48 Mpx Un zoom 5x de 48 Mpx

Un module photo de 42 Mpx en façade

Batterie et chargeur

4870 mAh pour le 10 Pro

5200 mAh pour le 10 Pro XL

Charge 29 watts pour le 10 Pro

Charge 39 watts pour le 10 Pro XL

Charge sans fil 15 watts

Des changements à la marge

Les plus attentifs et attentives auront remarqué quelques petits détails intéressants. Sur la photo d’abord, Google ne change pas vraiment la recette par rapport au Pixel 9 Pro et 9 Pro XL. En revanche, les capteurs devraient permettre d’absorber plus de lumière et les capacités en macro devraient être améliorées.

Sur la batterie ensuite, il semblerait que le Pixel 10 Pro embarque paradoxalement moins de capacité que le Pixel 10 (4970 mAh). Ce compromis servirait à priori à laisser un peu de place à un système de refroidissement encore amélioré par rapport à son prédécesseur. Le 10 Pro XL aurait quant à lui la plus grosse batterie vue dans un téléphone Pixel à ce jour.

Enfin, d’après Android Headlines, l’absence de modèle 128 Go pour le Pixel 10 Pro XL servirait à faire monter un peu le prix d’entrée pour ce modèle et mieux le différencier par rapport au 10 Pro. D’après les dernières rumeurs sur ce point, le 10 Pro devrait afficher un tarif autour des 1000 €, tandis que le modèle XL se vendrait pour 1200 euros environ. De quoi faire pleurer son comte en banque.