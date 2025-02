Samsung, Nothing, Xiaomi, Google… Les fuites de smartphones qui secouent 2025

Pas de surprise pour 2025 ? Les leaks dévoilent tout sur les prochains smartphones…

Le Mobile World Congress (MWC), c’est un événement très attendu. Chaque année, début mars, les géants du smartphone se réunissent à Barcelone pour dévoiler leurs nouveautés.

Mais en 2025, on dirait que le cadeau a été déballé avant l’heure. Depuis quelques semaines, les fuites sur les prochains smartphones de Samsung, Xiaomi, Nothing ou encore Google fusent de partout. Et pas juste des petits indices : on parle de détails précis, de photos, vidéos, voire de specs techniques complètes, et même les prix.

D’habitude, les leaks viennent souvent de sources un peu floues, comme des fabricants d’accessoires chinois qui laissent échapper une coque ou un bout de design. Mais là, c’est une autre histoire. On a des informations qui semblent sortir tout droit des distributeurs, des commerçants, et même des briefings réservés à la presse.

Pour aller plus loin

On sait tout sur le Xiaomi 15 Ultra, il n’a plus aucun secret

Un nom revient souvent dans cette tornade de révélations : Roland Quandt. Ce journaliste allemand, qui bosse pour WinFuture, est une pointure dans le milieu. Il a dévoilé coup sur coup le Xiaomi 15 Ultra, et les Galaxy A de 2025.

Mais ce n’est pas le seul, Android Headines Par exemple, il a récemment lâché des détails sur les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro. Le leaker français Arsène Lupin a aussi tout publié.

Le Youtubeur Alexis Garza a carrément posté une vidéo du Galaxy S25 Edge, tout en dévoilant le Pixel 9a. Une fuite dans une fuite, c’est beau. C’est quand même étonnant.

Pour aller plus loin

Le smartphone le plus fin au monde apparaît en vidéo, et cela serait le Samsung Galaxy S25 Edge

Pourquoi tant de fuites cette année ?

Mais d’où vient cette avalanche d’infos ? Contrairement aux années précédentes, ces fuites ne semblent pas être des accidents isolés. On dirait presque une stratégie.

Les distributeurs, qui préparent leurs stocks, laissent parfois échapper des fiches produits. Les médias, eux, reçoivent des prébriefings pour teaser le public avant les annonces officielles.

Mais pourquoi ce déluge d’infos et de sorties express ? Une grosse partie de l’explication, c’est la course à la commercialisation. Les marques ne perdent plus de temps : à peine le rideau levé au MWC, certains smartphones pourraient être dispo dans la foulée. Fini les mois d’attente entre l’annonce et la mise en rayon. Cette stratégie a du sens : dans un marché ultra-concurrentiel, sortir vite, c’est prendre une longueur d’avance. Mais du coup, ça met une pression énorme sur la chaîne logistique, et les fuites deviennent quasi inévitables. Quand les distributeurs et les revendeurs sont dans la boucle aussi tôt, difficile de garder le secret.

Et puis, il y a l’effet “trop d’infos”. Avec autant de détails dans la nature – capteur photo de 200 mégapixels pour le Xiaomi 15 Ultra, design lumineux pour le Nothing Phone (3a), ou écran 120 Hz abordable sur le Galaxy A36 –, les marques perdent un peu le contrôle de leur communication.

Alors, est-ce que c’est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les marques ? D’un côté, ces fuites font monter le buzz. Les fans trépignent, les discussions s’enflamment sur les réseaux, les médias font de l’audience, la concurrence veille et l’attente devient électrique. Mais de l’autre, ça casse un peu la magie des grandes annonces. Pour des entreprises comme Nothing, qui misent sur un design (avec leur dos transparent et leurs LED), ou Xiaomi, qui veut impressionner avec ses caméras, ça peut être frustrant de voir l’effet “waouh” s’évaporer avant l’heure.