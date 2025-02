Alors que le prochain mobile « abordable » de Google devrait arriver dans les semaines qui viennent, des interrogations sur la qualité de construction de l’appareil persistent.

Crédit : Shaine Craig / Alexis Garza

Très attendu, le Pixel 9a provoque déjà quelques interrogations chez les fans de Google, avant-même sa sortie. Déjà dévoilé par un nombre de fuites incalculable, le mobile milieu de gamme de chez Google inquiète quant à sa qualité de fabrication.

Une nouvelle vidéo montrant un modèle à priori final du téléphone laisse deviner un mobile tout en plastique à l’allure un peu « cheap », note Android Headlines.

Le plastique, est-ce fantastique ?

La vidéo, d’abord mise en ligne par le Youtubeur Alexis Garza, puis publiée sur Threads après une suppression de Google, montre en effet le dos tout en plastique du Pixel 9a. Contrairement au Pixel 9 « standards », le Pixel 9a troque le verre de sa face arrière contre du plastique, tout comme le Pixel 8a en son temps.

Couplé à l’absence du bandeau photo (pourtant caractéristiques des Pixel depuis quelques générations), le Pixel 9a apparaît sur cette vidéo comme un mobile un peu cheap sans beaucoup de caractère. Les tranches en aluminium ne sauvent pas non plus les meubles.

Google Pixel 9a // Source : WinFuture

Cependant, d’après les retours d’Alexis Garza, ce dos en plastique rappelle celui des Lumia et « est plutôt agréable en main ». La manière dont la lumière se reflète sur l’appareil laisse effectivement penser qu’il s’agit d’un plastique mat. Un choix qui avait déjà bien réussi au Pixel 8a en son temps et qui présente l’énorme avantage de moins attirer les traces de doigts que le verre ou le plastique brillant. Rappelons aussi que le plastique est un matériau plus léger que le verre et moins susceptible de souffrir des rayures.

Une concurrence sévère

Si la qualité des finitions de l’appareil fera peut-être jaser pour un appareil vendu à 550 €, il faudra surtout voir quels sont les autres compromis que Google a faits sur ce mobile. Un dos en plastique et un design peu inspiré sont plus tolérables si le mobile arrive avec des composants premium, un module photo irréprochable et une promesse de suivi logiciel longue durée.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones en février 2025 ?

Là-dessus, Google semble tenir ses promesses avec un écran 120 Hz, une batterie de 5000 mAh, une puce Tensor G4 et 7 ans de mise à jour. Cela suffira-t-il à peser face à une concurrence qui fait moins de compromis esthétique, iPhone 16e en tête ? Seul l’avenir le dira. En attendant, il ne reste à priori plus long à patienter avant de voir le Pixel 9a dévoilé officiellement.