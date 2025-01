Bonne nouvelle en perspective : le Pixel 9a sortirait plus tôt que prévu

On commence à connaître la chanson, cette année, Google a globalement avancé de deux à trois mois tous ses lancements majeurs… et il devrait en être de même pour le Google Pixel 9a. Selon de nouvelles informations partagées en ligne, l’appareil arriverait non pas en mai, mais en mars prochain.

Le Google Pixel 9a pourrait arriver plus vite que l’an dernier // Source : OnLeaks x Android Headlines

Vous vous en rappelez peut-être, les Google Pixel 9 et 9 Pro n’ont pas été commercialisés en octobre, comme leurs prédécesseurs, mais en août dernier. Visiblement en avance sur à peu près toute cette année, Google a également annoncé le déploiement d’Android 16 sur le second semestre 2025, au lieu du troisième trimestre initialement prévu.

C’est donc sans réelle surprise qu’on apprend cette semaine que le nouveau Google Pixel 9a arriverait lui aussi en avance sur le marché, avec une sortie pressentie vers la fin du mois de mars selon Android Headlines. Le site spécialisé ajoute que Google serait disposé à lancer les pré-commandes à compter du 19 mars, et que son nouveau smartphone milieu de gamme arriverait en boutique à compter du 26 mars.

Pour rappel, l’actuel Google Pixel 8a avait pour sa part été commercialisé deux mois plus tard environ l’année dernière, à partir de mai 2024.

Quel prix pour le Pixel 9a ?

Côté prix, le Google Pixel 9a serait positionné au même prix, peu ou prou, que son prédécesseur selon les premières informations dont nous disposons. Il faudrait donc compter sur environ 550 euros en France pour le modèle 128 Go. En revanche, la mouture 256 Go serait vendue légèrement plus cher que l’année dernière. Outre-Atlantique, une hausse de prix de 40 dollars est pressentie pour ce modèle… ce qui le porterait à près de 650 euros en France.

L’appareil est pour le reste très bien connu à ce stade. On sait pratiquement tout de lui, à commencer par sa fiche technique qui a fuité dans les grandes largeurs en fin d’année dernière.

On devrait notamment y trouver un écran OLED Full HD+ de 6,2 pouces, un processeur Google Tensor G4, 8 Go de RAM, une batterie de 5100 mAh et un module photo principal de 48 Mpx couplé à un ultra grand-angle de 13 Mpx.