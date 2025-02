Nothing Phone (3a) et (3a) Pro : on peut déjà les admirer dans deux vidéos à l’allure très officielle

Les prochains smartphones de Nothing n’ont décidément (presque) plus de secrets pour nous. Des vidéos qui semblent tout droit sorties des bureaux de l’entreprise chinoise viennent en effet de fuiter, nous offrant un aperçu supplémentaire des deux appareils et de certaines de leurs fonctionnalités.

Les Nothing (3a) et (3a) Pro se dévoilent en vidéo, bien en marge de leur présentation officielle // Source : Capture d’écran Frandroid

Nothing n’aura décidément pas grand-chose à nous révéler le 4 mars prochain lors de la présentation des (3a) et (3a) Pro. Les prochains smartphones du fabricant ont en effet été largement teasés via des communiqués officiels, mais aussi par quelques fuites. Dont celle, massive, qui les montre sous toutes les coutures en photos.

Heureusement, ceux qui en demandaient encore plus vont être comblés, car le fameux Arsène Lupin (@MysteryLupin) vient de frapper fort en dévoilant deux nouvelles vidéos sur le réseau social X. Chacune se concentre sur l’un des deux appareils, nous les montrant en long, en large et même littéralement en travers.

On peut en effet apercevoir la conception interne des modules photo, un point sur lequel Nothing a largement communiqué ces derniers jours. La vidéo portant sur le (3a) permet d’avoir un aperçu du fonctionnement interne du téléobjectif de l’appareil, capable d’obtenir des zooms x2, x4 et x30 grâce à une série de composants empilés les uns sur les autres.

Dans le post consacré au (3a) Pro, c’est évidemment le téléobjectif périscopique qui est mis en avant. Équipé d’un capteur conçu par Sony, il permet surtout un agrandissement allant jusqu’à x60. On se rend ici bien compte qu’il est seul responsable de la forme différente du bloc photo, plus similaire à ce que l’on retrouve chez Huawei, par exemple, que chez Google avec ses Pixel.

L’intelligence artificielle évidemment mise en avant

Les deux vidéos se concentrent également sur certaines fonctionnalités intégrées aux deux smartphones, notamment sur la technologie « TrueLens Engine 3.0 » censée traiter les clichés pris avec les appareils photo. L’intelligence artificielle devrait avoir son mot à dire ici, reste à voir quels seront les résultats qu’elle nous permettra d’obtenir.

De l’IA, il y en aura aussi dans la seconde fonctionnalité présentée dans les deux vidéos. Un bouton présent sur la tranche droite des deux téléphones permet de lancer une commande vocale pour, dans l’exemple donné ici, créer un rappel en lien avec ce qui est affiché à l’écran.

Un panneau nommé « Essential Space » permet d’organiser les commandes des utilisateurs en points clés et les contenus sauvegardés par son biais, tels que des captures d’écran. Du moins, c’est ce qu’il semble en ressortir de son fonctionnement pour le moment.

Le reste des vidéos se contente de rappeler une partie des fiches techniques des Phone (3a) et (3a) Pro, notamment l’intégration de Nothing OS 3, d’une puce Snapdragon 7s Gen 3 ou encore d’un écran AMOLED de 6,77 pouces. Rien de très nouveau ici, donc. Il n’y a pas non plus d’information sur les tarifs appliqués aux deux téléphones, une information que l’on attend avec impatience puisque les deux téléphones devraient entrer en compétition directe avec l’iPhone 16e ou encore le Google Pixel 10a.

Si les vidéos partagées par Arsène Lupin sont assez convaincantes, il faut toutefois prendre les informations qu’elles révèlent avec des pincettes. Il est fort probable qu’il s’agisse de rendus conçus par Nothing, mais tant que la marque ni son patron ne se sont exprimés à leur sujet, tout ceci n’a encore rien d’officiel.