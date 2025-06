Pourquoi racheter une marque morte ? Carl Pei révèle les vraies motivations derrière l’acquisition d’Essential par Nothing : une histoire de nom.

Carl Pei, co-fondateur de OnePlus et Nothing, vient de lever le voile sur l’une des acquisitions les plus intrigantes : le rachat d’Essential par Nothing en 2020.

Dans une vidéo candide, le co-fondateur de Nothing explique pourquoi son entreprise a dépensé de l’argent pour acquérir une marque qui avait cessé toute activité. La raison va vous surprendre : ils voulaient juste le nom.

Pour rappel, Nothing est la startup fondée par Carl Pei après son départ de OnePlus. L’entreprise s’est fait connaître avec ses écouteurs transparents Nothing Ear (1) puis ses smartphones Nothing Phone, reconnaissables à leur design translucide unique et leurs LED Glyph au dos.

Une marque qui prône la transparence et la simplicité, valeurs qui résonnent étrangement avec le nom « Essential ».

Essential, c’était l’aventure d’Andy Rubin, co-créateur d’Android. La startup avait créé le buzz en 2017 avec l’Essential Phone (PH-1), un smartphone au design minimaliste.

Essential Phone

Malgré une valorisation de plus d’un milliard de dollars et des investissements d’Amazon, l’entreprise n’a jamais réussi à percer et a fermé ses portes en 2020, laissant derrière elle des prototypes du mystérieux « Gem Phone », que l’on va évoquer plus loin.

« On aimait vraiment ce mot » : une acquisition pour un nom

Carl Pei l’avoue sans détour : « C’est principalement pour le nom. On aimait vraiment ce mot. Il est si simple, si élégant, il signifie tant de choses. » Nothing a donc racheté les marques commerciales, les comptes réseaux sociaux et le précieux domaine essential.com.

L’anecdote prend une tournure amusante quand Carl Pei révèle que Nothing a failli s’appeler Essential pendant quelques semaines. « Nous avons eu des boucles infinies de discussions, puis j’ai tranché« , explique-t-il. L’équipe a finalement changé d’avis, réalisant qu’utiliser le nom d’une autre entreprise du même secteur pourrait créer de la confusion sur le marché.

Carl Pei raconte aussi avoir considéré d’autres noms comme « Stone » avant de finalement opter pour « Nothing« . Sa philosophie ? « Le nom de marque est important mais pas tant que ça. Tout dépend des produits que vous livrez. Apple, c’est un nom super étrange quand on y pense – c’est un fruit !« .

Le Essential Gem Phone refait surface… à 1 200 dollars

Cette révélation tombe à point nommé : des prototypes du mystérieux Essential « Gem Phone » sont actuellement en vente sur eBay pour 1 200 dollars pièce. Le vendeur « anuket_bay » propose plusieurs exemplaires de ce smartphone au format inhabituel – très haut et fin avec un ratio d’écran de 4:1 qui le fait ressembler à une télécommande.

Ces prototypes fonctionnels arborent différents coloris (bleu holographique, violet, noir mat) mais présentent de nombreux défauts : caméras défaillantes, boîtier fragile, lignes colorées sur l’écran. Clairement, c’est surtout un appareil pour les collectionneurs.

Quand on demande à Carl Pei si Nothing pourrait créer un appareil similaire, sa réponse est claire : « Nous pouvons le faire demain si nous le voulons. » Mais le coût serait prohibitif – 5 à 10 millions de dollars juste pour créer un écran sur mesure, sans compter les 250-300 dollars de surcoût par appareil. Bref, ça ne vaut pas le coup.

En tout cas, Nothing a racheté une Essential pour 1 million de dollars… pour finalement ne rien en faire.