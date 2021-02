Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, va ressusciter la marque Essential

La marque Essential est désormais la propriété de la toute jeune entreprise Nothing créée par Carl Pei. On ne sait ce que prévoit de faire le co-fondateur de OnePlus avec cette marque qui a marqué un petit morceau de l'histoire d'Android.

En 2017, nous découvrions l’Essential Phone. Un téléphone Android créé par Andy Rubin, le fondateur d’Android. L’année dernière, la marque Essential a été enterrée sans que l’on puisse découvrir de nouveaux produits. Aujour’hui, nous venons d’apprendre que la marque Essential a été récupérée par un des co-fondateurs de OnePlus.

La marque Essential récupérée par Carl Pei

Fin 2020, nous avons appris qu’un des co-fondateurs de OnePlus avait créé la nouvelle entreprise Nothing. Cette entreprise a reçu dès le début le soutien de grands noms, comme Tony Fadell (ex d’Apple et « père » de l’iPod), Casey Neistat (YouTubeur à 12,3 millions d’abonnés), Kevin Lin (cofondateur de Twitch), Steve Huffman (cofondateur et PDG de Reddit) ou encore Josh Buckley (PDG de Product Hunt). Nothing a levé des fonds auprès de différents investisseurs, dont Google Ventures. On ne connaît pas encore ce que Nothing a prévu de dévoiler cette année, exceptés de premiers écouteurs sans fil qui seront lancés en 2021.

Mi-février 2021, on vient d’apprendre que le logo et les autres marques d’Essential ont été acquis par Nothing. Cependant, on ne sait pas ce que la nouvelle entreprise de Carl Pei prévoit de faire avec la marque Essential. Sera-t-elle utilisée pour lancer une gamme de smartphones ? Nothing a refusé de commenter, pour le moment, l’information révélée par 9to5Google.

Comme le souligne 9to5Google, une équipe d’anciens employés d’Essential qui a aidé à concevoir le PH-1 a également créé OSOM Privacy. Ils ont pour objectif de créer un appareil Android axé sur la confidentialité pour une sortie début 2021. Existe-t-il un lien avec Nothing ? Pour le moment rien ne le prouve.